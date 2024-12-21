Моторошна аварія на Тернопільщині: загинуло немовля

Водій не впорався з керуванням і в’їхав у бетонні плити

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії

На Тернопільщині, близько 10-ї години ранку 21 грудня, у селі Старий Почаїв Кременецького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, 32-річний житель Кременецького району на заокругленій ділянці шляху не впорався з керуванням автомобіля Chrysler Raw Van і в’їхав у бетонні плити. В автомобілі також перебувала дружина кермувальника та їхній чотиримісячний син.

Внаслідок ДТП від отриманих травм дитина померла в лікарні. Подружжя отримало тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Раніше у масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки.

Нагадаємо, у неділю близько 5:30 ранку на трасі Львів – Тернопіль сталася потрійна аварія за участі фури, мікроавтобуса та легковика BMW, в якій загинули семеро пасажирів мікроавтобуса, ще троє учасників ДТП госпіталізовані в реанімацію. За даними поліції Львівщини, аварію спричинив 23-річний водій BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Він був у нетверезому стані.