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Як ми прощаємося з героями війни? Відома телеведуча розкритикувала киян

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Як ми прощаємося з героями війни? Відома телеведуча розкритикувала киян
Прощання у Києві з Героєм України Дмитром Коцюбайлом
фото з відкритих джерел

За словами Марічки Падалко, Львів, на відміну від столиці, свої традиції поховання загиблих військових уже має

Телеведуча Марічка Падалко дорікнула столичній владі і киянам через прощання із воїнами, котрі повертаються на щиті. На її думку, в Києві немає гідного ритуалу, традиції, як достойно проводжати в останній путь тих, хто загинув, захищаючи Батьківщину.

«Чи є в місті затверджений ритуал для прощання з Героями? Ні. Чи знає саме місто, з ким сьогодні відбувається прощання? Централізовано – ні. Все оповіщення тримаються на ініціативі кожного конкретного підрозділу чи друзів бійця. В маленьких громадах все інакше, але їхній приклад не релевантний для великого міста», – констатує телеведуча.

За словами Марічки Падалко, Львів, на відміну від столиці, свої традиції поховання загиблих військових уже має.

«Якщо коротко, то на сторінці міськради напередодні зʼявляються біографії і фото Героїв, з якими прощається місто наступного дня. Прощання відбувається у визначеному храмі. Далі всіх везуть на Площу Ринок, вшанувати Героїв виходять всі наявні на робочому місці працівники мерії, і, звісно, пересічні містяни, а сурмач грає щоразу на площі прощальну мелодію», – розповідає Марічка Падалко.

Телеведуча також закликала жителів столиці та владу спільно створити нові традиції, котрі всіх об’єднуватимуть. Це краще, ніж сперечатися через встановлену на Майдані Ханукію.

«Я хочу, щоб цей пост сприймався не як допис «проти» когось, а – «за» щось. Столиця – це спільна відповідальність і міської влади, і центральної, і всіх нас, хто в ньому живе», – пояснила свої наміри Марічка Падалко.

Нагаємо, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Крім цього, відомо, що засновниками ТОВ «Акам» (входить до складу консорціуму) є дніпрянин Олексій Міхєєв і акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології». До 8 серпня 2024 року інвестфондом володіла Софія Кононенко, донька підсанкційного Вадима Єрмолаєва. Тепер новим власником інвестфонду став німець Євген Штейнберг. 

У серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища повністю відповідає всім вимогам держави та був проведений в межах закону. 

На початку вересня 2024 року Служба безпеки підтвердила зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом.

Однак Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» перерахувала 122,1 млн грн консорціуму «Білдінг Юа», який займається будівництвом головного військового цвинтаря країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані вебпорталу використання публічних коштів.

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Теги: телеведуча Львів місто поховання традиції столиця Марічка Падалко Київ

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