Львів прощається із загиблим зятем Ірини Фаріон (відео)

Василь Особа загинув 6 жовтня на Сіверському напрямку у бою з окупантами

У суботу, 12 жовтня, об 11:00 у Гарнізонному храмі розпочався похорон захисників України. Люди у Львові зібралися біля храму, аби попрощатися із військовими, зокрема зятем мовознавиці Ірини Фаріон, військовослужбовцем Національної гвардії Василем Особою. Про це повідомляє кореспондент Новини.Live.

Раніше у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся парастас за загиблим Василем Особою, зятем відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Донька Фаріон Софія Семчишин разом із дітьми на прощанні із загиблим чоловіком Василем Особою фото: Новини.Live

💔 В мережу виклали щемливі кадри з церемонії прощання із захисником та зятем Ірини Фаріон Василем Особою pic.twitter.com/o5cVkxSXNH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2024

Особа є уродженцем міста Добромиль Львівської області. У 2013-2014 роках був учасником Революції Гідності.

Із січня 2022 розпочав військову підготовку. Боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини у лавах 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Загинув 6 жовтня на Сіверському напрямку у бою із окупантами.

Софія Семчишин разом із дітьми фото: Новини.Live

Церемонія прощання із захисником фото: Новини.Live

Нагадаємо, військовий Василь Особа, який був чоловіком Софії Семчишин, доньки мовознавиці Ірини Фаріон, загинув на війні з росіянами. Воїну було 35 років.

Як повідомляв «Главком», 19 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.

Під час цього засідання прокурор повідомив, що станом на 19 вересня не знайдено знаряддя вбивства Ірини Фаріон. Окремо у цій справі проводиться низка експертиз, які можуть бути завершено у жовтні-листопаді 2024 року.

У вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».