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У Херсоні внаслідок удару БпЛА по маршрутці загинув еколог міської ради

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Херсоні внаслідок удару БпЛА по маршрутці загинув еколог міської ради
фото: Херсонська МВА

БпЛА атакував маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона

У Херсоні сьогодні, 6 січня, російський безпілотник вдарив по маршрутці. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять – отримали поранення. Загиблий внаслідок атаки – спеціаліст відділу екології Херсонської міської ради Володимир Шум. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус чоловік – наш колега. Володимир Іванович Шум був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради. Найбільше Володимир Іванович опікувався деревами», – зазначив Мрочко.

Він зауважив, що російські терористи вбили єдиного еколога, який працював у Херсонській громаді.

Зазначається, що за кілька днів загиблому мав виповнитись 51 рік.

Нагадаємо, 6 січня близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона.

До слова, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб. За даними слідства, близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Першого січня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району загинув цивільний. Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що загинув 23-річний волонтер, який постійно допомагав у відновленні громади.

Окрім того, внаслідок російської атаки на Херсон пошкоджено литовське почесне консульство. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис унаголосив, що такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Він додав, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

Теги: окупанти росія громадський транспорт міністр волонтер обстріл військові Херсон транспорт безпілотник Володимир Іванов роман поранення росіяни смерть війна таксі

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