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У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр
Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного
фото: Нацполіція Києва

Затриманий зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити «розтяжку» біля вхідних дверей

Сьогодні зранку у Києві спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр на проспекті Вацлава Гавела у Солом’янському районі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомляється, що поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли. Негайно на місце прибули спецпризначенці КОРДу.

У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр фото 1

«Озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група», – йдеться в повідомленні.

Затриманий зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити «розтяжку» біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців.

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.

Теги: поліція Київ

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