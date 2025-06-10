Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж
У столиці вирують пожежі після атаки
фото: місцеві пабліки

Загроза для міста триває

Російські терористи вчергове атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Ніч проти 10 червня стала жахливою для мешканців столиці та Київщини.

У мережі публікують кадри пожеж, що вирують у столиці після влучань, передає «Главком».

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж фото 1
Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж фото 2
Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж фото 3
Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж фото 4

Столична влада повідомила про наслідки ворожої атаки: що відомо станом на 03:28 10 червня

Дарницький район:

  • пожежа в нежитловій будівлі,
  • падіння решток збитого дрона в зеленій зоні,
  • часткова руйнація в нежитловій зоні,
  • пошкодження в гаражному кооперативі,
  • займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою,
  • пожежа в житловому будинку.

Оболонський район:

  • пошкодження двох поверхів житлового будинку,
  • займання в офісній будівлі,
  • падіння уламків на відкритій місцевості,
  • руйнування житлового будинку,
  • займання аптеки

Голосіївський район:

  • падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі,
  • пошкодження бізнес-центру

Деснянський район:

  • внаслідок падіння частин збитого дрона загорівся автомобіль.

Шевченківський район:

  • пожежа в житловому будинку,
  • пошкодження будинку за іншою адресою.

Подільський район:

  • пошкодження нежитлових приміщень.
  • падіння уламків на відкритій місцевості.

Як відомо,  00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Про роботу ППО у столиці повідомили в КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння. Тоді ж у столиці та області прогриміли потужні вибухи. Наразі Київ під атакою дронів.

Читайте також:

Теги: пожежа Київ обстріл балістичні ракети ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше
День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше Мегаполіс
22 травня, 10:45
Дрони атакували Київ
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
18 травня, 06:27
На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські
14-річна дівчина випала з вікна школи у Дніпровському районі Києва
14 травня, 13:21
На місці працюють пожежники
Атака дронів на Київ: у Святошинському районі спалахнула пожежа
16 травня, 07:59
У ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа
Пожежі в будинках прем’єра Британії: усі три підозрювані з України
21 травня, 14:32
Пошкоджено трактор, а водій отримав поранення
Росія вдарила по Чернігівщині: є поранені, пошкоджені підприємства
27 травня, 23:50
У соцмережі Возний написав, що сьогодні у нього останній робочий день у департаменті
Кличко звільнив Возного з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА
30 травня, 15:25
Квартира посадовиці майже зруйнована через російську атаку
Суддя Конституційного суду розповіла, як дивом вціліла після атаки РФ
6 червня, 10:05
Волонтери забрали хворого дикого вовка
У Києві врятували дикого вовка, якого господарі два роки утримували у квартирі
7 червня, 15:23

Новини

Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж
Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж
Атака на Київ: пожежі та пошкодження зафіксовано в декількох районах міста
Атака на Київ: пожежі та пошкодження зафіксовано в декількох районах міста
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Куди сходити у Києві 9-15 червня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 9-15 червня: дайджест культурних подій
Ракова пухлина? Мережа розкритикувала інсталяцію, що поїде у США від України
Ракова пухлина? Мережа розкритикувала інсталяцію, що поїде у США від України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
65K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
21K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
13K
Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
Черговий скандал. Мережа обговорює новий шкільний підручник з мови

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:07
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua