Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж
Загроза для міста триває
Російські терористи вчергове атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Ніч проти 10 червня стала жахливою для мешканців столиці та Київщини.
У мережі публікують кадри пожеж, що вирують у столиці після влучань, передає «Главком».
Київ у вогні. Пожежі виникли у декількох районах міста. Пошкоджено будинки, палають автомобілі. Вже відомо про одного постраждалого pic.twitter.com/p4Kj14BZ1Q— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025
Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.
Столична влада повідомила про наслідки ворожої атаки: що відомо станом на 03:28 10 червня
Дарницький район:
- пожежа в нежитловій будівлі,
- падіння решток збитого дрона в зеленій зоні,
- часткова руйнація в нежитловій зоні,
- пошкодження в гаражному кооперативі,
- займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою,
- пожежа в житловому будинку.
Оболонський район:
- пошкодження двох поверхів житлового будинку,
- займання в офісній будівлі,
- падіння уламків на відкритій місцевості,
- руйнування житлового будинку,
- займання аптеки
Голосіївський район:
- падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі,
- пошкодження бізнес-центру
Деснянський район:
- внаслідок падіння частин збитого дрона загорівся автомобіль.
Шевченківський район:
- пожежа в житловому будинку,
- пошкодження будинку за іншою адресою.
Подільський район:
- пошкодження нежитлових приміщень.
- падіння уламків на відкритій місцевості.
Як відомо, 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.
Про роботу ППО у столиці повідомили в КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння. Тоді ж у столиці та області прогриміли потужні вибухи. Наразі Київ під атакою дронів.
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