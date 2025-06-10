Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж

У столиці вирують пожежі після атаки

Загроза для міста триває

Російські терористи вчергове атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Ніч проти 10 червня стала жахливою для мешканців столиці та Київщини.

У мережі публікують кадри пожеж, що вирують у столиці після влучань, передає «Главком».

Київ у вогні. Пожежі виникли у декількох районах міста. Пошкоджено будинки, палають автомобілі. Вже відомо про одного постраждалого pic.twitter.com/p4Kj14BZ1Q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025

Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Столична влада повідомила про наслідки ворожої атаки: що відомо станом на 03:28 10 червня

Дарницький район:

пожежа в нежитловій будівлі,

падіння решток збитого дрона в зеленій зоні,

часткова руйнація в нежитловій зоні,

пошкодження в гаражному кооперативі,

займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою,

пожежа в житловому будинку.

Оболонський район:

пошкодження двох поверхів житлового будинку,

займання в офісній будівлі,

падіння уламків на відкритій місцевості,

руйнування житлового будинку,

займання аптеки

Голосіївський район:

падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі,

пошкодження бізнес-центру

Деснянський район:

внаслідок падіння частин збитого дрона загорівся автомобіль.

Шевченківський район:

пожежа в житловому будинку,

пошкодження будинку за іншою адресою.

Подільський район:

пошкодження нежитлових приміщень.

падіння уламків на відкритій місцевості.

Як відомо, 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Про роботу ППО у столиці повідомили в КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння. Тоді ж у столиці та області прогриміли потужні вибухи. Наразі Київ під атакою дронів.