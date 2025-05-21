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Пожежі в будинках прем’єра Британії: усі три підозрювані з України

Максим Бурич
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Максим Бурич
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Пожежі в будинках прем’єра Британії: усі три підозрювані з України
У ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа
фото: James Manning/PA (PA Wire)

Поліція Великої Британії у вівторок, 13 травня, оголосила про арешт чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку, де жив прем'єр-міністр країни Кір Стармер

Британські медіа назвали ім’я третього підозрюваного у підпалі майна прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – це 34-річний Петро Починок. Його, як і інших двох фігурантів називають українцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Як зазначає видання, його звинувачують у змові з метою підпалу та створення загрози життю. У середу він постав перед магістратським судом Вестмінстера.

Ще двом чоловікам висунуто звинувачення у зв'язку з нападами.

21-річному Роману Лавриновичу, ще одному громадянину України, висунуто звинувачення за трьома пунктами підпалу з метою створення загрози життю.

26-річного Станіслава Карпюка, російськомовного громадянина Румунії, який народився в Україні, звинуватили у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю.

З'явившись у вівторок у Вестмінстерському магістратському суді в центрі Лондона, Карпюк підтвердив лише своє ім'я, адресу, дату народження та те, що він навчався в Кентерберійському університеті Крайст-Черч у Кенті. Підсудний розмовляв через російського перекладача.

Сара Пшибильська, представниця обвинувачення, повідомила суду, що він, імовірно, вступив у змову з 21-річним Лавриновичем. Останнього звинувачують у підпалі колишнього сімейного будинку прем'єр-міністра на півночі Лондона 12 травня та підпалі автомобіля на тій самій вулиці 8 травня.

Нагадаємо, у Лондоні поліція затримала 21-річного українця, якого підозрюють у підпалі майна прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. 21-річний громадянин України Роман Лавринович обвинувачується у трьох випадках підпалу. Інциденти сталися з 8 по 12 травня в районах Кентіш-Тауна та Іслінгтона на півночі Лондона.

Також британська поліція у суботу, 17 травня, повідомила про затримання другого підозрюваного у причетності до серії підпалів на півночі Лондона на об'єктах, пов'язаних з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером.

До слова, прем'єр-міністр Кір Стармер засудив ці акти, назвавши їх «нападом на всіх нас, на нашу демократію та цінності, які ми підтримуємо». Слухання справи Лавриновича відбудеться 16 травня в Вестмінстерському магістратському суді.

«Главком» писав, що у ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа. Контртерористичний підрозділ поліції очолив розслідування.

Поліція також розслідує два інші інциденти. Відомо, що 8 травня стався підпал автомобіля на тій же вулиці, що й будинок Стармера, а 11 травня зайнялась пожежа біля входу до будинку в Іслінгтоні, також пов'язаного з прем'єром .

Усі три випадки розглядаються як підозрілі, і слідство триває. Прем'єр-міністр подякував рятувальникам за оперативну роботу, але утримався від подальших коментарів через активне розслідування.

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Теги: Кір Стармер пожежа Велика Британія

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