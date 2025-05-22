Головна Київ Публікації
search button user button menu button

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше

Мегаполіс
Ірина Федорів, Василь Бабич
glavcom.ua
Ірина Федорів, Василь Бабич
google social img telegram social img facebook social img
День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше
колаж: holka.org.ua

У 2025 році мали б пройти місцеві вибори і мешканці столиці вже б точно бачили і борди з політичною агітацією, і пакети з гречкою

Попри те, що більшість українців переконані, що вибори не на часі і під час війни це дійсно так, є речі, про які ми не маємо забувати ніколи і робити все, щоб вони не повторилися знову. Проросійські сили в столиці на останніх виборах набрали сумарно понад 15% голосів (ОПЗЖ, «Партія Пальчевського» та «Партія Шарія»). По суті, кожен 7-й виборець столиці підтримав проросійську політичну силу.

Якщо після Революції Гідності на виборах після Віталія Кличка на другому місці була самовисуванка Леся Оробець, яка проявила себе під час Майдану, то через коротку політичну пам’ять киян на друге місце як кандидат у мери під час виборів 2020 року вийшов представник нині забороненої партії ОПЗЖ – Олександр Попов. 

Це той самий Попов, який у 2013 році встановлював на Майдані «йолку» і в кабінеті якого курував цим всім дійством тогочасний заступник Секретаря Ради Національної Безпеки та Оборони Володимир Сівкович, також були присутні народні депутати Партії регіонів, зокрема Нестор Шуфрич. Це все завершилося розгоном мирного студентського протесту і переросло в Революцію гідності.

Для розуміння, через шість років після Революції Гідності у Києві Попов зміг на виборах як кандидат у мери обігнати Сергія Притулу («Голос»). І якби Кличко не взяв ледь більше 50% голосів – відбувся б навіть другий тур між Кличком та Поповим.

До Дня Києва у рамках спецпроєкту «Києве мій» громадська ініціатива «Голка» отримала дані щодо розподілу голосів по районах від Київради, які раніше не публікувалися. Ці дані дають розуміння, де у столиці була найбільша підтримка проросійських сил.

Де засіли адепти ОПЗЖ?

Попри те, що Росія анексувала Крим і тимчасово окупувала частину Донеччини і Луганщину, на виборах 2020 року у столиці України партія ОПЗЖ посіла четверте місце і, крім Попова, у своїх списках провела ще й Ігоря Кириленка – адвоката кума Путіна – Віктора Медведчука. Найбільша підтримка нині забороненої партії у столиці – у центрі міста. 

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 1

Це пов’язано з тим, що центральна частина Києва традиційно має вищу частку людей російського походження (за даними перепису 2001 року). 

У минулому електоральна географія в місті була тотожною, якщо порівнювати з голосами, які виборці віддавали за Партію регіонів та Віктора Януковича. Найменше ОПЗЖ підтримували на Святошині, зокрема на Академмістечку та Троєщині.

І тут варто додати, що у Верховній Раді ОПЗЖ разом зі «Слугами народу» у 2019 році, коли ухвалювали зміни до Виборчого кодексу, просували бар’єр для внутрішньопартійного рейтингу на рівні 25%. Йдеться про 25% від виборчої квоти в окрузі – тобто від кількості голосів, необхідних для отримання одного депутатського мандата в конкретній громаді. Саме такий відсоток голосів мав набрати кандидат зі списку партії, щоб подолати внутрішню конкуренцію і мати шанс на прохід до місцевої ради. Якщо ж кандидат отримував менше – мандати розподілялися між кандидатами за черговістю у списку, сформованому партійним з’їздом. Так раніше обіцяна виборча реформа – з відкритими списками – обернулася напівзакритими, де виборець нібито може впливати, але насправді рідко коли щось голоси змінювали.

Листівки, які поширювали під час голосування за зміни до Виборчого кодексу у Верховній Раді
Листівки, які поширювали під час голосування за зміни до Виборчого кодексу у Верховній Раді

Це робилося для того, щоб проводити в місцеві ради людей не через відкриті списки у партіях, аби проходив той, хто набере більше голосів, а через партійний список. Так, саботували виборчу реформу. У результаті таких рішень кандидатка від ОПЗЖ Олена Букало попри те, що набрала 162 голоси, стала депутаткою в місті-мільйоннику Києві (для порівняння один мандат в середньому для Київради становив дещо менше 5 000 голосів). Це відбулося тому, що вона мала високе місце у списку.

Який район столиці за «Перемогу Пальчевського»?

Але якщо на Святошині не було підтримки ОПЗЖ, то як раз тут голосували за ще незаборонену «Перемогу Пальчевського». Тут варто додати, що Пальчевський – досі активно працює в інформаційному полі. Так він неодноразово з’являвся на нині забороненому проросійському Youtube-каналі «Лана – Тут». Політик називав війну «спеціальною операцією», у якій винен Захід, саме так, як це робить країна-агресорка. 

Найбільшу підтримку ця партія отримала на Солом’янці, де розташована пов’язана з ним клініка «Євролаб». Але не це стало визначальним фактором. 

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 2

На Солом’янці у команді Пальчевського балотувався Максим Шкуро – колишній помічник народного депутата від БПП Дмитра Андрієвського та колишній очільник райдержадміністрації Солом’янського району. За рік до місцевих виборів він йшов від цього району столиці в народні депутати – цим і пояснюється значний результат політичного проєкту Пальчевського у столиці. Шкуро був не єдиним, хто допомагав підтягнути рейтинг. «Перемога Пальчевського» взяла до себе у список низку депутатів зі шлейфом, які були токсичними для своїх колишніх партій і ті не брали їх у список. 

Для того, щоб пройти в Київраду партії Пальчевського забракло менше 0,5%. Політичний проєкт подав кілька десятків позовів, аби скасувати результати виборів в столиці, але безрезультатно. 

«Партія Шарія»

З-поміж проросійських сил, які боролися за столицю, крім ОПЗЖ, є ще одна нині заборонена партія – «Партія Шарія». Яка набрала дещо менше 3%. Якщо дивитися на електроральну географію, то, як і у випадку з ОПЗЖ, найбільше прихильників цієї політсили було саме в серці столиці.

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 3

Очолював список маловідомий псевдосоціолог Михайло Железняк, який згідно з даними Texty.org піарив Медведчука та ОПЗЖ. Железняк отримував за позитивні згадки Шарія гонорари. Про це повідомляли Bihus.info.

Які райони підтримували «слуг», а які опозицію?

Що стосується столиці, то тут справи у партії влади навіть після формування монобільшості у Верховній Раді та проведення дуже творчої передвиборчої кампанії у Києві не дали видатних результатів.

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 4
скріншот з відео, яке знімали як передвиборчий ролик кандидатки від «Слуги народу» Ірини Верещук

Кандидатка на посаду міського голови від «Слуг народу» Ірина Верещук, яка вважала Кличка єдиним своїм суперником, вочевидь серйозно прорахувалася. Партія «Слуга народу» взяла менше голосів, ніж ОПЗЖ, – 7,5%. 

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 5

Найбільше мала підтримку на Солом’янці та Оболоні, досить високі показники і на Троєщині, Райдужному та Воскресенці. Найслабше ж політичний проєкт підтримували мешканці Голосієва, Святошина, Академмістечка, Шевченківського району.

Якщо ж аналізувати результати двох партій – «Удар» та ЄС, які набрали майже рівну кількість мандатів, то у Києві ЄС мала рівномірну підтримку у столиці. Щоправда, Деснянський район підтримував цю партію у порівнянні іншими найменше. Першим номером партійного списку була Марина Порошенко.

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 6

«Удар» підтримували найкраще у Деснянському районі та на Печерську. І тут треба додати, що за Печерськ в партії мера відповідав депутат, який згодом очолив земельну комісію – Михайло Терентьєв. Поліція повідомляла про те, що тут скуповували голоси. 

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 7

Як відомо, Терентьєв раніше був помічником людини з команди Черновецького – депутатки Київради Алли Шлапак. Нещодавно Терентьєву довелося вийти з «Удар» після того, як Bihus.info видав розслідування, де депутат фігурував у «плівках Комарницького». Терентьєву вручили підозру.

Що стосується «Єдності», яку на вибори вів нині покійний ексмер столиці Олександр Омельченко, то цей політичний проєкт мав найбільше підтримку в Дарницькому районі столиці.

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 8

Виборці «Батьківщини» забезпечили своїй партії 12 мандатів. Найбільшу популярність партія мала на Борщагівці, Оболоні, Лісовому масиві, а також в Шевченківському районі. Мінімальну підтримку політ сили було зафіксовано південному лівобережжі.

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 9

Географія підтримки «Голосу» в Києві має пікові значення в районах Печерська та Голосієва, а мінімальна підтримка в спальній Борщагівці, а також у Деснянському районі.

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше фото 10

Насправді, явка на останніх виборах була дуже низькою – менше 35% і один мандат в місті-мільйоннику по суті сформували ціною менше 5 000 голосів. 

Коли Омельченко очолював Київ, то під час Помаранчевої революції він впустив майданівців у приміщення Київради, а ставленик державного зрадника Януковича – Попов, який керував КМДА під час Революції Гідності за відсутності Черновецького, встановлював на Майдані ялинку, що стало приводом для розгону студентського протесту.

Кияни не мають права ніколи залишатися осторонь політичного процесу. Всі революції збиралися на Майдані і від того, хто керує столицею залежить, чи зможе країна в переломний момент історії відстояти демократичний устрій та державність.

Ірина Федорів
Голова громадської ініціативи «Голка»
Василь Бабич
Електоральний географ

Читайте також:

Теги: Київ вибори партії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна ДТП у Голосіївському районі Києва
Нетверезий водій спровокував зіткнення шести авто у Голосіївському районі
28 квiтня, 15:15
На фестивалі загалом було придбано близько 90 000 книг
«Книжкова країна» на ВДНГ зібрала понад 72 тис. відвідувачів: які книжки купували найчастіше
28 квiтня, 17:47
Городище Половецьке – пам’ятка археології і неймовірно гарне місце на річці Рось
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати давньоруське городище на Київщині
1 травня, 20:00
Правоохоронці та рятувальники працюють у столичних Бортничах, де вибухнули касетні боєприпаси
Розкидані «Шахедами» боєприпаси стали ще небезпечнішими: деталі від КМВА
2 травня, 14:13
У Гідропарку горіли складські приміщення
Рятувальники загасили масштабну пожежу у Гідропарку
4 травня, 15:58
Аліса Вайдель у квітні 2017 року була обрана співголовою партії
Партію «Альтернатива для Німеччини» визнано правоекстремістською: наслідки
2 травня, 13:23
Націоналіст Джордже Сіміон відкидає результати екзитполів
Сіміон відкинув дані екзитполів та оголосив себе президентом Румунії
18 травня, 22:16
Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м
Київ сьогодні приспустить найбільший прапор країни
15 травня, 07:01
Зеленський: Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі
Зеленський уперше поговорив з новим президентом Румунії і запросив його до України
19 травня, 15:25

Публікації

День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше
День Києва. Які райони столиці найбільше підтримували проросійські сили? Дані публікуються вперше
Тендерний крематорій. Що відбувається з будівництвом Національного військового цвинтаря
Тендерний крематорій. Що відбувається з будівництвом Національного військового цвинтаря
Чи працюють петиції до Кличка? Що показало дослідження
Чи працюють петиції до Кличка? Що показало дослідження
«Закон Мазепи» почав діяти. Перша жертва – Протасів Яр
«Закон Мазепи» почав діяти. Перша жертва – Протасів Яр
Підозра з доставкою в номер. Чому СБУ розбудила соратника Порошенка
Підозра з доставкою в номер. Чому СБУ розбудила соратника Порошенка
Мільйонні контракти «Київзеленбуду». Куди йдуть кошти киян?
Мільйонні контракти «Київзеленбуду». Куди йдуть кошти киян?

Публікації

Місце вбивства Андрія Портнова
«Слуга всіх панів». Андрій Портнов постав перед судом, який не можна купити
Вчора, 19:20
На війну – під примусом бути засудженим? Українці, проти яких заведено карні справи за ухилення від мобілізації, стають до лав ЗСУ
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
Вчора, 10:00
Путін, як і раніше, не готовий йти на поступки
«Путін втягує Трампа у халепу». Світова преса про телефонні ігри з агресором
20 травня, 17:20
Промовистий кадр: зображення Сіміона, який програв вибори, вже зривають – його історія завершилася, не почавшись
Математик з Трансильванії. Хто став новим президентом Румунії
19 травня, 17:17
Перші з 2022 року перемовини української та російської делегацій завершилися нічим. Але чи можна було очікувати кращого результату?
«Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч
16 травня, 21:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
35K
Портнов тікав, але не втік
31K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
18K
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)
17K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua