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14-річна дівчина випала з вікна учбового закладу у Дніпровському районі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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14-річна дівчина випала з вікна учбового закладу у Дніпровському районі Києва
На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські
фото з відкритих джерел

 Постраждалу з травмами госпіталізовано до медичного закладу

Сьогодні, 14 травня, у Дніпровському районі Києва сталася надзвичайна подія за участі неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

За повідомленням столичної поліції, 14-річна школярка випала з вікна третього поверху освітнього закладу.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Постраждалу з травмами госпіталізовано до медичного закладу.

За інформацією у місцевому пабліку, у 234 школі Києва дівчина вистрибнула з третього поверху та зламала шию

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, спілкуються з адміністрацією навчального закладу та з'ясовують деталі події.

 Нагадаємо, 12 травня, у столичному районі Позняки стався трагічний інцидент. Молодий чоловік випав з вікна однієї з багатоповерхівок. Хлопець впав на піддашок під’їзду багатоповерхового будинку та проломив його верхню частину. Пізніше до нього піднявся один із мешканців та підтримував до приїзду лікарів і рятувальників.

Учора, 13 травня, у Києві на вулиці Олени Теліги з вікна багатоповерхового будинку випала жінка. На місце події оперативно прибули медики, але вони тільки констатували смерть жінки. 

До слова, 9 травня на території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, 14-річна дівчина перебувала на даху потяга. Постраждалу з термічними опіками 3-4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу.

Теги: Київ поліція дитина

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