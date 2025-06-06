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Суддя Конституційного суду розповіла, як дивом вціліла після атаки РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Суддя Конституційного суду розповіла, як дивом вціліла після атаки РФ
Квартира посадовиці майже зруйнована через російську атаку
фото: ccu.gov.ua

«Ми дуже налякані, але слава Богу, живі»

Народна депутатка та суддя Конституційного суду України Ольга Совгиря розповіла, як пережила масовану російську атаку в ніч на 6 червня. Про це повідомляє «Главком», із посиланням на допис посадовиці у фейсбуці.

Так, за її словами, вночі сталося влучання уламків у будинок. «Це було жахливо, ми дуже налякані, але слава Богу живі, бо встигли вибігти у коридор», – поділилася Совгиря. Однак, квартира майже зруйнована через російську атаку.

Суддя Конституційного суду розповіла, як дивом вціліла після атаки РФ фото 1
скриншот із соцмережі

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Надала. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Тому можлива відсутність напору на верхніх поверхах.

Зазначається, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Також Державною установою «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснено заміри атмосферного повітря на межі зони впливу забруднення житлової забудови внаслідок пожежі в м. Тернопіль.

Як відомо, під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Як передає «Главком», про це глава МВС Клименко написав у соцмережах.

«Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби – ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям», – йдеться у повідомленні. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя. 

Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.

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Теги: суддя ракетна атака

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