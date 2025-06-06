Суддя Конституційного суду розповіла, як дивом вціліла після атаки РФ
«Ми дуже налякані, але слава Богу, живі»
Народна депутатка та суддя Конституційного суду України Ольга Совгиря розповіла, як пережила масовану російську атаку в ніч на 6 червня. Про це повідомляє «Главком», із посиланням на допис посадовиці у фейсбуці.
Так, за її словами, вночі сталося влучання уламків у будинок. «Це було жахливо, ми дуже налякані, але слава Богу живі, бо встигли вибігти у коридор», – поділилася Совгиря. Однак, квартира майже зруйнована через російську атаку.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Надала. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Тому можлива відсутність напору на верхніх поверхах.
Зазначається, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Також Державною установою «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» здійснено заміри атмосферного повітря на межі зони впливу забруднення житлової забудови внаслідок пожежі в м. Тернопіль.
Як відомо, під час ліквідації наслідків ворожих атак у Києві загинуло троє рятувальників ДСНС. Як передає «Главком», про це глава МВС Клименко написав у соцмережах.
«Цієї ночі ракети, безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби – ДСНС та поліція. На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям», – йдеться у повідомленні. Ще девʼять надзвичайників отримали поранення, є важкі, лікарі боряться за їхні життя.
Цієї ночі, 6 червня, Росія здійснила масовану атаки проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони. Постраждали троє осіб: двох госпіталізовано, ще одному надали допомогу на місці.
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