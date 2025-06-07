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У Києві врятували дикого вовка, якого господарі два роки утримували у квартирі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві врятували дикого вовка, якого господарі два роки утримували у квартирі
Волонтери забрали хворого дикого вовка
фото: WHITE ROCK Bear Shelter/Facebook

Тварина має серйозні проблеми зі здоров’ям

У Києві волонтери забрали хворого дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тварину передали до притулку для диких тварин після того, як власники зрозуміли, що не можуть більше про неї піклуватися. Як інформує «Главком», про інцидент повідомили у «Центрі порятунку диких тварин» та ведмежому притулку «Біла скеля».

За словами активістів, жителі Києва придбали вовченя з рахітом через інтернет. Наступні два роки тварина прожила у стінах звичайної квартири.

«Попереду довгий шлях до відновлення. Зараз вовк проходить обстеження та адаптацію до нових умов. Але головне – тепер він у безпеці, і ми впевнені, що про нього добре подбають», – ідеться в повідомленні Центру порятунку.

На місце приїхали ветеринари, які провели седацію тварини, після чого зооволонтери обережно перемістили її до спеціальної транспортної клітки. Так вовка доставили до нової домівки у притулку.

У «Білій скелі» зазначають, що тварина має серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, один із переломів вимагав встановлення металевої пластини в лапу. Також у вовка виявили хвороби шлунково-кишкового тракту.

«Але він неймовірний, і ми щасливі, що власники зрозуміли помилку і знайшли для вовка чудове місце», – додали працівники притулку.

Раніше кияни стали свідками незвичної події: у районі метро «Почайна» помітили молодого лося. Тварина, судячи з відео, була явно злякана і дезорієнтована, бігаючи поміж автомобілями на проїжджій частині. 

Також на Білоцерківщині, в селі Острійки Узинської територіальної громади надзвичайники врятували козеня, яке впало в закинуту криницю.

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Теги: Київ тварини

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