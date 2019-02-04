Київ увійшов у ТОП-6 найбільш сніжних міст Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти враховували середньомісячну кількість снігових днів з грудня по березень

Київ посів шосте місце у рейтинг найбільш сніжних міст Європи, які варто відвідати туристам. На першому місці столиця Фінляндії - Гельсінкі.

Про це повідомляє портал з пошуку житла Holidu і сайт Worldweatheronline, які і створили рейтинг.

За основу взяли середньомісячну кількість снігових днів з грудня по березень.

«Українська столиця на березі Дніпра - це архітектурний дорогоцінний камінь, який дійсно сяє під білим покривом снігу. У середньому з 13 сніговими днями в місяць з грудня по березень це місто займає шосте місце», - йдеться в повідомленні.

Крім столиці України, до переліку увійшли Каунас (Литва), Осло (Норвегія), Турку (Фінляндія), Вільнюс (Литва), Таллінн (Естонія). Перше місце, як вже згадувалося, зайняв Гельсінкі (Фінляндія). Там щомісяця сніжить протягом 17 днів.

В цілому експерти порівняли 372 європейських міста.

Джерело: 44.ua