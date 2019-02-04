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    Київ увійшов у ТОП-6 найбільш сніжних міст Європи

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    Київ увійшов у ТОП-6 найбільш сніжних міст Європи

    Експерти враховували середньомісячну кількість снігових днів з грудня по березень

    Київ посів шосте місце у рейтинг найбільш сніжних міст Європи, які варто відвідати туристам. На першому місці столиця Фінляндії - Гельсінкі.

    Про це повідомляє портал з пошуку житла Holidu і сайт Worldweatheronline, які і створили рейтинг.

    За основу взяли середньомісячну кількість снігових днів з грудня по березень.

    «Українська столиця на березі Дніпра - це архітектурний дорогоцінний камінь, який дійсно сяє під білим покривом снігу. У середньому з 13 сніговими днями в місяць з грудня по березень це місто займає шосте місце», - йдеться в повідомленні.

    Крім столиці України, до переліку увійшли Каунас (Литва), Осло (Норвегія), Турку (Фінляндія), Вільнюс (Литва), Таллінн (Естонія). Перше місце, як вже згадувалося, зайняв Гельсінкі (Фінляндія). Там щомісяця сніжить протягом 17 днів.

    В цілому експерти порівняли 372 європейських міста.

    Джерело: 44.ua

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