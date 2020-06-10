Перехід київського транспорту на е-квиток: як зможуть їздити пільговики



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Для проїзду у столичному транспорті пільговикам необхідно буде мати «Картку киянина»

З 1 липня неможливим стане безкоштовний проїзд за посвідченням учасника бойових дій

З 1 липня усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка. Про це повідомляє Київський метрополітен.

Зокрема, неможливим стане безкоштовний проїзд за посвідченням учасника бойових дій.

Як повідомляє «Главком», у підземці пільговикам роздають роздруківки з попередженням про це.

«Якщо у Вас є право на пільговий проїзд, однак відсутня «Картка киянина», то після 1 липня 2020 року Вам необхідно оформити електронний документ, який дає право на пільговий проїзд, або придбати електронний квиток у місцях його реалізації», - йдеться в оголошенні.





Пільгова категорія громадян, яка проживає або працює в столиці, може отримати багатофункціональну «Картку киянина» відповідно до чинного законодавства.

Для того, щоб оформити муніципальну картку «Картка киянина», необхідно звернутись до Ощадбанку.

Перелік документів для її отримання:

паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки «Картка киянина» (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);

довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (у разі наявності).

Гаряча лінія оператора КП «ГІОЦ» 044 366 55 55

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