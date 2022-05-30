Київ виділив 600 млн грн на реконструкцію зруйнованих рашистами будинків

Відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель

200 млн грн також пообіцяв надати уряд

Київ виділяє кошти і розпочинає реконструкцію та капремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських варварів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Столиця виділяє з бюджету майже 600 мільйонів гривень. Іще 200 мільйонів пообіцяв надати уряд.

«Дуже розраховуємо на це, – повідомив Кличко. – Адже відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель. Із них понад 220 – це житлові будинки. Інші – об’єкти соціальної інфраструктури (медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі)».

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські військові під час спроб атакувати Київ вбили 120 жителів міста. Ще 300 були поранені. 16 дітей потрапили до лікарні у тяжкому стані, четверо з них померли.

Сьогодні пресслужба КМДА повідомила, що загроза повторної атаки росіян на Київ усе ще зберігається. Росія може використати територію Білорусі для повторної спроби взяти столицю України під свій контроль.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що загроза для Києва з боку РФ відтепер буде завжди.