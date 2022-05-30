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    Здоров'я

    МОЗ пояснив, як викликати швидку під час комендантської години

    Рішення щодо госпіталізації ухвалюється особисто лікарем бригади швидкої - МОЗ пояснив, як викликати швидку під час комендантської години
    Рішення щодо госпіталізації ухвалюється особисто лікарем бригади швидкої
    фото: Укрінформ

    Лікарі приїдуть на виклик, але підстави для цього мають бути вагомі

    Швидка медична допаомога продовжує працювати цілодобово, навіть під час комендантської години. Однак, є певні умови за яких дозволяється звертатися за допомогою у цей час, повідомляє пресслужба МОЗ.

    Як викликати швидку під час комендантської години:

    • в першу чергу, необхідно зателефонувати за номером 103;
    • звертатися по допомогу потрібно лише тоді, коли щось загрожує життю й здоров'я людини, а також за винятків, які можуть призвести до різкого погіршення стану.

    Під час розмови з диспетчером, останній прийматиме рішення щодо подальших дій:

    • якщо є відповідні підстави – направляє бригаду до пацієнта;
    • якщо є підстав немає – надає консультацію по телефону.

    «Рішення щодо госпіталізації ухвалюється особисто лікарем бригади швидкої на основі симптомокомплексу конкретного пацієнта», – додає пресслужба МОЗ.

    До слова, нещодавно Черкащина отримала 20 нових автомобілів швидкої допомоги.

    Також варто нагадати, що переселенці за кордоном можуть отримати лікарняний дистанційно.

    Крім того, вагітні, які виїхали за кордон, можуть оформити декрет дистанційно.

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    Теги: медицина лікар Україна хвороби #stoprussia
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    МОЗ пояснив, як викликати швидку під час комендантської години