  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Чи можливий повторний штурм Києва: відповідь КМДА
рус
    Новини

    Чи можливий повторний штурм Києва: відповідь КМДА

    Київ готується дати належну відсіч ворогу - Чи можливий повторний штурм Києва: відповідь КМДА
    Київ готується дати належну відсіч ворогу
    фото з відкритих джерел

    Столиця України залишається ціллю росіян

    Загроза повторної атаки росіян на Київ усе ще зберігається. Росія може використати територію Білорусі для повторної спроби взяти столицю України під свій контроль. Про це повідомляє преслужба КМДА (КМВА).

    «Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в Росії, небезпека повторного наступу залишається», – йдеться в повідомленні.

    В КМДА зазначають, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку.

    «У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо. Ми щодня пильно стежимо за діями противника. Загроза існує та існуватиме доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу!» – запевняють у відомстві.

    Нагадаємо, сьогодні до Києва прибула глава МЗС Франції.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 травня
    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи можливий повторний штурм Києва: відповідь КМДА