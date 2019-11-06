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    Київ заборонив в’їзд вантажівок у години пік

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    Київ заборонив в’їзд вантажівок у години пік

    За добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екології

    Із 7 листопада буде обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі Києва з 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почнуть на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Правовою підставою для цього є рішення Київської міською ради від 22 травня 2013 року «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м. Києві». 

    «Мова йде про те, що в години пік – вечір та ранок, – ми будемо обмежувати в’їзд: тобто фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури», – розповів начальник Управління патрульної поліції в Києві Юрій Зозуля.

    «Таке рішення не лише дозволить покращити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць та доріг столиці. Окрім того, це допоможе мінімізувати виникнення заторів, особливо з погіршенням погодних умов, а також покращити рівень регулярності  пасажирських перевезень», – зазначив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури – начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.

    Він також додав, що наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.

    Як повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов, за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екології. Окрім того, більша частина транзиту проїжджає саме через київський Південний мостовий перехід, навантаження на який сьогодні у 6 разів перевищує проєктне.

    «До 20 тис. машин на добу мають проїжджати мостом, згідно проекту, але по факту маємо 100-110 тис. машин на добу. Міст проектувався під машини з вантажопідйомністю до 8 тонн. Зараз мостом їдуть вантажівки, які можуть перевозити від 40 тонн. Тож міст потребує частих ремонтів. Із 2016 до 2019 на капремонт деформаційних швів витрачено 26 млн грн», – розповів Бахматов.

    У часи, коли в’їзд для великовантажних авто буде дозволено (з 20:00 до 07:00), рухатись вони зможуть наступними дорогами:

    • просп. Бажана;
    • Південний мостовий перехід через р. Дніпро;
    • Столичне шосе;
    • вул. Академіка Заболотного;
    • Площа Одеська;
    • Велика кільцева дорога;
    • просп. Академіка Палладіна;
    • вул. Міська;
    • Гостомельське шосе;
    • Нова дорога;
    • просп. Мінський;
    • площа Тараса Шевченка;
    • вул. Полярна;
    • вул. Богатирська;
    • площа Тульська;
    • просп. Степана Бандери;
    • просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);
    • площа Керченська;
    • вул. Братиславська;
    • просп. Броварський.

    Раніше повідомлялося, що столична влада планує найближчим часом перекрити рух вантажних автомобілів містом з 07:00 до 20:00.

    Нагадаємо, радник мера Києва Максим Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

    Національна поліція України Київ дороги вантажівки КМДА транспорт
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