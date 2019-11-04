Київ закриють для вантажівок



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Рух вантажівок містом буде дозволено лише вночі на визначених автошляхах

Столична влада планує найближчим часом перекрити рух вантажних автомобілів містом з 07:00 до 20:00 згідно з рішенням Київської міської ради «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м. Києві».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Дмитро Рахматуллін, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, начальник Інспекції з паркування.

Рух транзитних вантажних автомобілів територією міста буде дозволено з 20:00 до 07:00 лише по просп. Бажана, Південному мостовому переходу через р. Дніпро, Столичному шосе, вул. Академіка Заболотного, площі Одеській, Великій Кільцевій дорозі, просп. Академіка Палладіна, вул. Міській, Гостомельському шосе, Новій дорозі, просп. Мінському, площі Тараса Шевченка, вул. Полярній, вул. Богатирській, площі Тульській та ін.

«Таке рішення не лише дозволить покращити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі шляхом зменшення кількості вантажних транспортних засобів, що у свою чергу сприятиме створенню додаткового простору для руху пасажирського транспорту загального користування та підвищення рівня пропускної спроможності вулиць та доріг столиці, мінімізувати виникнення заторів (особливо з погіршенням погодних умов), покращити рівень регулярності пасажирських перевезень», - зазначив Рахматуллін.

Наразі столична влада інформує водіїв, що прямують вантажівками до Києва, коли вони зможуть проїхати столицею. Також інформують різні інстанції та організації, які мають відношення до регулювання транспортних питань.

Нагадаємо, радник мера Києва Максим Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.