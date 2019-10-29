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    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)

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    Від удару кабіну КамАЗа приплюснуло, а водія затиснуло в кабіні - У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    Від удару кабіну КамАЗа приплюснуло, а водія затиснуло в кабіні
    Фото: Інформатор

    Подвійна ДТП сталася на Столичному шосе

    У понеділок, 28 жовтня, на Столичному шосе в Києві сталося дві ДТП, одна з яких трапилася в момент оформлення іншої. КамАЗ на швидкості влетів у фуру, яка в результаті врізалася в Prius патрульних. Водія вантажівки затиснуло в кабіні. Це сталося, коли співробітники поліції оформляли перше ДТП за участю фури і Chevrolet.

    Друга аварія сталася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Фура стояла на Столичному шосе у напрямку Південного мосту. Перед нею знаходився автомобіль патрульних, які оформляли ДТП за участю вантажної машини і Chevrolet. За словами чоловіка, який був за кермом фури, в цей момент в його транспорт на швидкості влетів КамАЗ. Від удару кабіну вантажівки приплюснуло, а водія затиснуло в кабіні.

    На місце події прибули рятувальники, які витягнули потерпілого з кабіни, його госпіталізували.

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    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Спочатку рух по Столичному шосе перекрили, утворився затор. Коли постраждалого водія дістали з КамАЗа, правоохоронці відкрили одну смугу.

    На місці працювали патрульні, медики, співробітники ДСНС і слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

    У неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.

    27 жовтня увечері на Русанівській набережній сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Daewoo Matiz.

    Національна поліція України ДТП Київ ДСНС вантажівки автомобіль рятувальники
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