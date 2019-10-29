У Києві КамАЗ влетів у фуру і відкинув її у поліцейський Prius (фото, відео)



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Від удару кабіну КамАЗа приплюснуло, а водія затиснуло в кабіні Фото: Інформатор

Подвійна ДТП сталася на Столичному шосе

У понеділок, 28 жовтня, на Столичному шосе в Києві сталося дві ДТП, одна з яких трапилася в момент оформлення іншої. КамАЗ на швидкості влетів у фуру, яка в результаті врізалася в Prius патрульних. Водія вантажівки затиснуло в кабіні. Це сталося, коли співробітники поліції оформляли перше ДТП за участю фури і Chevrolet.

Друга аварія сталася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

Фура стояла на Столичному шосе у напрямку Південного мосту. Перед нею знаходився автомобіль патрульних, які оформляли ДТП за участю вантажної машини і Chevrolet. За словами чоловіка, який був за кермом фури, в цей момент в його транспорт на швидкості влетів КамАЗ. Від удару кабіну вантажівки приплюснуло, а водія затиснуло в кабіні.

На місце події прибули рятувальники, які витягнули потерпілого з кабіни, його госпіталізували.

Спочатку рух по Столичному шосе перекрили, утворився затор. Коли постраждалого водія дістали з КамАЗа, правоохоронці відкрили одну смугу.

На місці працювали патрульні, медики, співробітники ДСНС і слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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