Київ запропонував Харкову гуманітарну допомогу після обстрілів

Останніми тижнями Харків майже щоденно перебуває під ударами російських ракет і безпілотників

Київ готовий відправити допомогу Харкову, який тривалий час щоденно перебуває під обстрілами. Йдеться про 30 апаратів штучної вентиляції легень, 50 генераторів, 10 пасажирських автобусів. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Київ готовий відправити в Харків допомогу – 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів, 10 пасажирських автобусів. Кияни висловлюють свою підтримку незламним мешканцям Харкова, який постійно зазнає нищівних ударів російських варварів. Сьогодні в Харкові день жалоби за загиблими внаслідок бомбового удару ворога по гіпермаркету «Епіцентр». Кияни щиро співчувають родинам загиблих харківʼян» – наголосив Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва закликав міжнародних партнерів надати системи протиповітряної оборони для захисту Харкова від російських обстрілів та атак.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.