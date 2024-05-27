Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ запропонував Харкову гуманітарну допомогу після обстрілів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київ запропонував Харкову гуманітарну допомогу після обстрілів
У суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Останніми тижнями Харків майже щоденно перебуває під ударами російських ракет і безпілотників

Київ готовий відправити допомогу Харкову, який тривалий час щоденно перебуває під обстрілами. Йдеться про 30 апаратів штучної вентиляції легень, 50 генераторів, 10 пасажирських автобусів. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Київ готовий відправити в Харків допомогу – 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів, 10 пасажирських автобусів. Кияни висловлюють свою підтримку незламним мешканцям Харкова, який постійно зазнає нищівних ударів російських варварів. Сьогодні в Харкові день жалоби за загиблими внаслідок бомбового удару ворога по гіпермаркету «Епіцентр». Кияни щиро співчувають родинам загиблих харківʼян» – наголосив Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва закликав міжнародних партнерів надати системи протиповітряної оборони для захисту Харкова від російських обстрілів та атак.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

Читайте також: 

Теги: війна Харків Київ гуманітарна допомога обстріл Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент сподівається, що після перемоги зможе відпочити
Зеленський розповів, що планує робити після перемоги
25 травня, 21:14
Російські війська вдарили по гіпермаркету в Харкові: є загиблі та постраждалі
Російські війська вдарили по гіпермаркету в Харкові: є загиблі та постраждалі
25 травня, 16:49
Наразі ворог знаходиться на відстані близько двох кілометрів від села Липці
Битва за Харківщину. Ворог швидко вчиться та робить висновки
17 травня, 14:04
Аналітики фіксують відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську
Росіяни намагаються створити буферну зону на Харківщині – ISW
14 травня, 07:41
Удар по нафтобазі у Луганську
Окупанти втратили стратегічні резерви пального на Луганщині
13 травня, 09:21
Рішення про розрив стосунків треба приймати не з позиції того, як це оцінить оточення, а і з позиції себе, як особистості, яка хоче бути щасливою і має на це право
Розлучення під час війни. Як пережити? Соціум
11 травня, 16:15
Кличко вручив відзнаки «Почесний громадянин Києва» Костенко та Залужному вдома в Ліни Василівни
Ліна Костенко виявилася фанаткою Залужного. Фото з квартири поетеси
8 травня, 16:28
Павлов лайкав дописи на підтримку Путіна, війни, анексії Криму та російських військових
Українські журналісти завадили потрапити на Олімпіаду каноїсту з РФ, який підтримував війну
7 травня, 21:25
Крозетто зазначив, що Захід помилково вважав, що його санкції можуть зупинити агресію Росії, але він переоцінив свій економічний вплив у світі
Міністр оборони Італії схиляє Україну до переговорів із Путіним
6 травня, 13:02

Новини

Київ запропонував Харкову гуманітарну допомогу після обстрілів
Київ запропонував Харкову гуманітарну допомогу після обстрілів
У Києві будуть встановлені міні-ТЕЦ: що відомо
У Києві будуть встановлені міні-ТЕЦ: що відомо
Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик»
Павло Зібров випустив оновлену версію легендарного хіта «Хрещатик»
На Київщині чоловік після відвідин ТЦК порізав собі вени: військові прокоментували інцидент
На Київщині чоловік після відвідин ТЦК порізав собі вени: військові прокоментували інцидент
Вогнеборці показали наслідки масштабної лісової пожежі під Вишгородом
Вогнеборці показали наслідки масштабної лісової пожежі під Вишгородом
День Києва. Столичний театр оживив Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь: що з того вийшло (фото)
День Києва. Столичний театр оживив Кия, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь: що з того вийшло (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
15K
Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці
11K
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
9534
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
5898
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
5754
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Сьогодні, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua