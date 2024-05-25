Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео моменту влучання

Авіабомби влучили в будівлю практично одна за одною

Російська армія сьогодні, 25 травня, атакувала керованими авіабомбами будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові. Момент влучання потрапив на відео. Відповідні кадри опублікувала Харківська обласна прокуратура.

На відео можна помітити, що авіабомби влучили в будівлю практично одна за одною. Також видно, яка велика кількість людей перебувала в той момент поблизу «Епіцентру».

Тим часом, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених в «Епіцентрі» зросла до сорока, а кількість загиблих до чотирьох.

Як відомо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.