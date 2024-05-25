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Російські війська вдарили по гіпермаркету в Харкові: є загиблі та постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські війська вдарили по гіпермаркету в Харкові: є загиблі та постраждалі

Росіяни поцілили по спальному району міста

Удень 25 травня російські війська атакували Харків – окупант поцілив у будівельний гіпермаркет. Про це повідомили мер Ігор Терехов та начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Мер Харкова повідомляв, що росіяни поцілили по спальному району міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, а усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання.

Пізніше в ОВА повідомили, що відомо про одного загиблого та 4 поранених.

А Ігор Терехов додав, що точно відомо про двох загиблих.

«Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм», – написав Терехов.

Тим часом, заступник керівника Офісу Президента України 2019-2023 Кирило Тимошенко опублікував відео влучання. 

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.

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Теги: Харків росія прокуратура Кирило Тимошенко Олег Синєгубов Ігор Терехов відео супермаркет росіяни

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