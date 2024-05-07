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Українські журналісти завадили потрапити на Олімпіаду каноїсту з РФ, який підтримував війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські журналісти завадили потрапити на Олімпіаду каноїсту з РФ, який підтримував війну
Павлов лайкав дописи на підтримку Путіна, війни, анексії Криму та російських військових

В Instagram каноїст Павлов підписаний на кілька пабліків про Путіна та сторінки російських чиновників, які підтримують війну

Російський каноїст Михайло Павлов, який вподобав в Instagram понад 20 постів на підтримку диктатора Володимира Путіна та війни, був відсторонений Міжнародною федерацією каное від олімпійської кваліфікації. Отже, він втратив шанс потрапити на головні змагання чотириріччя, зазначає Base of Ukrainian sports.

«Випадок з Павловим ще раз доводить, що міжнародні федерації фактично саботують процес перевірки російських і білоруських атлетів. Й інформацію про їхню підтримку війни доводиться шукати саме нам», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Instagram Павлов був підписаний одразу на кілька пабліків про Путіна та сторінки різних російських чиновників, які підтримують війну. На цих сторінках він лайкав і пости з Путіним, і дописи на підтримку війни, анексії Криму та російських військових.

Всього ж було знайдено понад 20 лайків Павлова на підтримку війни та Путіна. 

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: веслування на байдарках і каное росія війна Олімпіада

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