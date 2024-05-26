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Кількість загиблих від удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 12 осіб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кількість загиблих від удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 12 осіб
Наслідки ворожого обстрілу Харкова, 25 травня 2024 р.
фото: Патрульна поліція України

Загалом унаслідок учорашніх обстрілів Харкова поранені 68 мирних жителів

Кількість загиблих внаслідок учорашнього російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові збільшилася до 12 людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12. Десять з них наразі неопізнано. Травми отримали 43 людини», – інформує прокуратура.

Щодо ракетного удару по центру Харкова, то кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів. Ця інформація, як стверджують у прокуратурі, ще не остаточна.

Як відомо, Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей. 

Близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 20 людей ‒ 14-річний хлопець, 11 чоловіків та вісім жінок.

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Теги: Харків війна обстріл

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