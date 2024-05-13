Окупанти втратили стратегічні резерви пального на Луганщині

Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську й Ровеньках росіяни втратили можливість накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці

Російські загарбники втратили стратегічні резерви пального на тимчасово захопленій частині Луганської області. Про це у повідомляє Луганська обласна державна адміністрація

Ситуація з доставленням пального до так званої «ЛНР» стала ще більш напруженою, йдеться у повідомленні. Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську й Ровеньках росіяни втратили можливість накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

«Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає», – зазначили у обладміністрації.

За словами начальника обласної військової адміністрації Артема Лисогора, росіяни не припиняють обстріли Невського, «вчора вони застосували й міномети, й артилерію – ствольну та реактивну»

«Артилерійські та мінометні обстріли зафіксовані у Стельмахівці та Куземівці. Поблизу цього села росіяни намагалися вразити наші позиції десятьма безпілотниками», – повідомив Лисогор.

Авіаційних ударів загарбники завдали по Твердохлібовому й Білогорівці. Атакував ворог у районах Андріївки, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва.

Нагадаємо, 10 травня у тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області «прилетіло» по нафтобазі РФ. Руйнування об'єкта досить значні. За словами очільника ОВА, щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти, яка розташована досить віддалено від лінії фронту.

Раніше у тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Там вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів.

До слова, 13 квітня Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ.