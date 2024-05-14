Росіяни намагаються створити буферну зону на Харківщині – ISW

Російські війська мають намір негайно здобути перемогу в неукріпленому районі на півночі України

Російські війська продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню «буферної зони» вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Таких висновків військові експерти дійшли, врахувавши відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки.

Аналітики поки що не фіксували підтверджень того, що російські війська переправилися на південний берег річки Вовча у Вовчанську або його найближчих околицях. 12 травня росіяни вдарили по мостах через річку безпосередньо на захід та схід від міста, а 13 травня почали обстрілювати мости через річку та логістичні маршрути у самому Вовчанську. Через це в розпорядженні Сил оборони залишилися лише два придатних для використання мости через річку Вовча у межах міста.

Аналітики ISW не змогли чітко встановити, чому армія РФ націлилася саме на мости, адже вони потрібні агресору для переходу і забезпечення стабільної логістики через річку та подальших наступальних операцій углиб півночі Харківської області.

Крім того, в ніч на 12 травня і впродовж дня 13 травня, російські війська також перекидали бронетехніку до цього району, зокрема атакували Вовчанськ невстановленою кількістю танків.

ISW припускає, що це свідчить про наміри російських військ негайно здобути перемогу в неукріпленому районі на півночі України.

«Розгортання бронетехніки в цьому районі свідчить про те, що російські війська прагнуть швидко здобути перемогу, але, схоже, наразі вони не створюють умов для того, щоб ця перемога була досягнута на південному березі річки Вовча в глибині північної частини Харківської області. Ці фактори вказують на те, що росіяни, ймовірно, намагаються створити обіцяну «буферну зону» в прикордонній зоні замість того, щоб просуватися вглиб Харківської області або в напрямку Харкова», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, російські загарбники окупували село Лук'янці на півночі Харкіської області. Ворог також просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового.

Як повідомлялося, понад 30 тис. російських загарбників зараз наступають на півночі Харківської області. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

За словами посадовця, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тис. окупантів. Як зазначив Литвиненко, за всіма доповідями українські воїни готові до відбиття. Наразі тривають важкі бої.