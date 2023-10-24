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ЦАХАЛ готовий до наземного вторгнення в Сектор Гази – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЦАХАЛ готовий до наземного вторгнення в Сектор Гази – ЗМІ
фото: Times of Israel

Ізраїльські військові вважають, що наземну операцію слід розпочати якомога швидше

Армія оборони Ізраїлю готова до наземного вторгнення в Сектор Гази. Командування впевнене, що зможе досягти цілей, які були поставлені урядом. Про це повідомляє Times of Israel.

За словами журналістів, ізраїльські військові вважають, що наземну операцію слід розпочати якомога швидше. Операція ЦАХАЛ включає авіаційні удари та спрямована на руйнування інфраструктури терористичної організації ХАМАС. Повідомляється, що уряд має намір повністю ліквідувати цю організацію.

За даними видання, ЦАХАЛ завдавав ударів по сектору Газа 16 днів. Військові впевнені, що зможуть виконати всі завдання, навіть якщо з півночі на Ізраїль нападуть терористи «Хезболли». Якщо буде потрібно, то армія може розгорнути сили біля кордонів Лівану всього за кілька днів.

Крім того, як повідомляється, ізраїльські військові готуються до рятувальної операції заручників. Командування побоюється, що уряд може відкласти вторгнення або навіть зупинити його на півдорозі.

Раніше міністр оборони Ізраїлю анонсував смертоносну атаку по Сектору Гази.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази може тривати три місяці. Але цей наступ буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

 

Теги: міністр Ізраїль Міноборони армія війна військові Сектор Гази ХАМАС наступ

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