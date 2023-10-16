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ЗСУ готуються до нових штурмів окупантів біля Авдіївки: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ готуються до нових штурмів окупантів біля Авдіївки: деталі
фото: Генштаб

Наразі в регіон зайшла нова бригада окупантів, попередню захисники розгромили

Збройні сили України фіксують певне затишшя в штурмах з боку російської армії поблизу міста Авдіївка Донецької області. Імовірно, це пов’язано із втратами окупантів. Водночас Сили оборони готуються до нової хвилі штурмів. Про це заявив командир взводу БПЛА 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Андрій Серган в ефірі «Радіо Свобода».

«Наразі одна з бригад уже в них закінчилася. Зараз зайшла інша бригада. Це – регулярні військові. В принципі, очікуємо нової потужної хвилі», – сказав Серган.

За його словами, ЗСУ готуються до нових штурмів з боку російських окупантів. «Готуємося до того, щоб дати гідну відсіч… У будь-якому випадку вони відійдуть, як хвиля відлине від нас. А потім хвиля знову ж таки нас може накрити. Тому ми готуємося до того, що будуть знову ж таки штурмові дії. Доволі сильні, потужні. Підготовлюємо техніку, особовий склад, щоб гідно зустрічати нашого ворога», – сказав командир взводу.

Триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. 

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Теги: росія війна військові Авдіївка Донеччина

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