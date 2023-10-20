Порошенко привіз техніку для ремонту бойових машин бригадам у Мар’їнці, Авдіївці та Куп’янську

Порошенко також обговорив із військовими тему перерозподілу військового ПДФО, який намагаються вилучити з місцевих бюджетів

Бригадам, які воюють на найбільш напружених ділянках східного фронту, Петро Порошенко з волонтерами привіз техніку для ремонту бойових машин.

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Артилерійські установки, танки, пікапи, бронемашини і дрони часто виходять з ладу, а везти їх далеко від лінії фронту – означає втратити дорогоцінний час, пояснюють військові.

Бійцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади передали унікальну мобільну станцію шиномонтажу на базі британської вантажівки DAF YA. Цей шиномонтаж може швидко «перевзути» будь-які шини, включно з дефіцитною гумою для американських HMMWV. Її шукали всюди, тож можна буде повернути в стрій сотню бронемашин, розповідав раніше Порошенко.

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Командир ремонтної роти батальйону логістики 79-ої бригади радіє новому шиномонтажному комплексу: «машина дуже зручна для наших потреб. На цьому агрегаті йде роззувка-перезувка легкових коліс. На цьому агрегаті відбувається балансування коліс. А на цьому агрегаті у нас відбуваються вантажні. Ми можемо також перевзувати Камази, МАЗи, КРАЗи. Ми зможемо перевзувати всю техніку. Дуже зручно, є прилад накачки вантажних, є накачка легкових машин, є подушки, домкрати. В принципі в цій машині є все для того, щоб ми в подальшому працювали».

Три пересувні авторемонтні майстерні на базі DAF та гуму для HMMWV передали у 25-у окрему повітряно-десантну бригаду, яка воює на Лиманському напрямку. ПАРМи – це повноцінні СТО, тільки набагато швидші в умовах бойових дій, пояснює Порошенко. Майстерні оснащені необхідним інструментом, верстатами і генераторами для автономної роботи в будь-яких умовах.

Потужний мультинавантажувач FODEN, вантажівки YA та лазне-пральні комплекси передали батальйону логістики ДШВ. Загальна вартість цієї партії техніки – 15 млн грн. Окремо військові дякують за дефіцитну гуму. «Сьогодні наша бригада отримує автомобільні шини для наших «Хамві». Це дуже проблематичне питання у Збройних Силах. Це дефіцит. Дякуємо Фонду Порошенка за цю допомогу. Бойові підрозділи виконують завдання на цих «Хамві» від наших американських партнерів. Ці шини в Україні не виготовляють», – пояснюють бійці.

Порошенко також обговорив із військовими тему перерозподілу військового ПДФО, який намагаються вилучити з місцевих бюджетів. «Як ви знаєте, нам вдалося зупинити руйнацію децентралізації, коли на користь центрального бюджету, причому не міністерства оборони, а якихось дивних проєктів вилучаються кошти, які бригади сплачують у вигляді ПДФО», – зазначив Порошенко.

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«Ми ведемо напружену боротьбу, аби всі ці кошти зараховувалися на рахунок бригад. Ми зацікавлені, щоб скоротити цю бюрократичну відстань і щоб бригади самі вирішували, що їм закупати, робили це в найкоротший термін, щоб вони не чекали погодження мінфіну, казначейства, міністерства профільного, паперових кіл бюрократії. Бо коли ми воюємо, бригадам потрібні ці речі вже і зараз», – пояснює Порошенко.

«Ми провели короткі консультації. Я думаю, що ми зможемо це донести у Верховну Раду, забезпечити єдність навколо Збройних Сил України», – переконаний Петро Порошенко.

«Неймовірно радий всіх бачити. Сьогодні тут знаходиться рекордна кількість бригад. Всі вони приїхали з гарячих точок: Мар’їнка, Авдіївка, Куп’янськ. Передали хлопцям та дівчатам вантаж, який їхав всю ніч. 79-ці, 25-ці, 77-й, 44-й артилерійській та іншим бригадам привезли мобільну шиномонтажну майстерню, пересувні авторемонтні майстерні на базі вантажівок DAF, мобільні прально-душові комплекси, шини для автомобілів HMMWV, квадрокоптери DJI Mavic. А також прямо з заводу передали їм Київські торти. Окремо був радий бачити «Братів по Зброї», депутатів від «ЄС», активістів «Справи Громад». Пишаюся вами і дякую за службу», – написав п’ятий президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження. 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма окремі бригади, 137-й батальйон морської піхоти та 406-та артбригада отримали квадрокоптери DJI Mavic, вантажівки DAF, гуму для автівок HMMWV і лазне-пральні комплекси.