Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Ціна 8 грн не відповідає собівартості». Кличко розповів, чи зміниться вартість проїзду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ціна 8 грн не відповідає собівартості». Кличко розповів, чи зміниться вартість проїзду
фото ілюстративне

Київ виділив 1,2 млрд грн на регулювання тарифів на проїзд

Київрада на сьогоднішньому засідання виділила Департаменту транспортної інфраструктури понад 1,2 млрд грн на регулювання тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Бо ціна поїздки 8 грн давно не відповідає собівартості проїзду», – йдеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що оскільки столиця не підвищує вартість проїзду, а транспортним підприємствам працювати треба, то Київ мусить забезпечити їм таку можливість.

Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом. 

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

Киянам ж таке нововведення не дуже припало до душі.

Теги: Київ Віталій Кличко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столична влада не розглядає питання щодо піднятт тарифів
У Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд
20 лютого, 10:27
У КМДА хочуть з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва
Вартість проїзду в Києві може зрости у чотири рази – КМДА
17 серпня, 12:28
У КМДА зазначили, що оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
Вчора, 20:24

Новини

У Києві на Броварському проспекті буде обмежено рух автотранспорту
У Києві на Броварському проспекті буде обмежено рух автотранспорту
«Ціна 8 грн не відповідає собівартості». Кличко розповів, чи зміниться вартість проїзду
«Ціна 8 грн не відповідає собівартості». Кличко розповів, чи зміниться вартість проїзду
Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду
Опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою: Кличко звернувся до уряду
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
На Київщині чоловік загинув через напад шершнів: деталі трагедії
На Київщині чоловік загинув через напад шершнів: деталі трагедії
У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів – ЗМІ
У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
45K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
39K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
19K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
7953
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7306
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців

Новини

Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Сьогодні, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту