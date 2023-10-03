«Ціна 8 грн не відповідає собівартості». Кличко розповів, чи зміниться вартість проїзду

Київ виділив 1,2 млрд грн на регулювання тарифів на проїзд

Київрада на сьогоднішньому засідання виділила Департаменту транспортної інфраструктури понад 1,2 млрд грн на регулювання тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Бо ціна поїздки 8 грн давно не відповідає собівартості проїзду», – йдеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що оскільки столиця не підвищує вартість проїзду, а транспортним підприємствам працювати треба, то Київ мусить забезпечити їм таку можливість.

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Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом.

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

Киянам ж таке нововведення не дуже припало до душі.