Скільки коштів цьогоріч Київ виділить на допомогу ЗСУ? Відповідь міськради

Столиця вже витратила 4,6 млрд грн на безпеку, оборону та забезпечення захисників і їхніх родин від початку повномасштабного вторгнення

Київрада на цей рік передбачила на підтримку українських військових п’ять млрд грн. Про це йдеться на сайті Київської міської держадміністрації.

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Під час зустрічі з ініціативною групою киян секретар Київради Володимир Бондаренко пояснив, що підтримка Збройних сил України з боку міста полягає у виділенні коштів на закупівлю дронів, спорядження, забезпечення першочергових потреб військових частин тощо.

«Більше 4,6 млрд грн вже витратив Київ на безпеку, оборону та забезпечення захисників та їх родин з 24 лютого 2022 року. З них: майже 3,5 млрд грн пішло у вигляді субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій; понад 700 млн грн на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям; 439 млн грн спрямовано на забезпечення квартирами захисників, їхніх сімей», – повідомив посадовець.

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За його словами, на цей рік Київрада передбачила на підтримку військових п’ять млрд грн. Ще понад два млрд грн Київ уже витратив на усунення наслідків російської агресії.

Крім того, як зазначив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець, учасники акції обговорили питання законопроєкту №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

«Натомість, ми пропонуємо зняти законодавчі обмеження, які забороняють місцевій владі напряму робити закупівлі в інтересах військових підрозділів» – зазначив Дмитро Білоцерковець.

Відповідний законопроєкт внесений на розгляд парламенту.

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Нагадаємо, що фірма, наближена до чиновників Шевченківської райдержадміністрації, в листопаді 2022 року взялася за ремонт укриттів на суму майже 97 млн грн. Проте роботи так і не провели. Як повідомлялося, у червні 2023 було проведено розслідування незаконного присвоєння коштів, виділених з міського бюджету на облаштування укриттів. Цими грошима розпоряджалися голови районних держадміністрацій. Із них 90% були пролобійовані депутатами від партії «Слуга народу» або керівником Офісу президента.