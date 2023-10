Британські військові привітали ЗСУ зі святом (відео)

У День захисників і захисниць українські військові отримали привітання від британських воїнів. Відеопривітання в соцмережі Х опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

On Ukrainian Defenders’ Day, soldiers of the @BritishArmy send messages of support to the Ukrainian soldiers they helped train, who are now on the frontlines.



Defenders’ Day is a day to remember past soldiers and express gratitude for those fighting now. #StandWithUkraine pic.twitter.com/VG6gJXUEfl