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Британські військові привітали ЗСУ зі святом (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Британські військові привітали ЗСУ зі святом (відео)
Один із військовослужбовців переконаний, що після перемоги побачить українських військових на пляжах у Криму
фото: скріншот

Британці побажали українським захисникам не переставати жартувати

У День захисників і захисниць українські військові отримали привітання від британських воїнів. Відеопривітання в соцмережі Х опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

«Британська армія надсилає підтримку українським солдатам, які зараз перебувають на передовій. День захисників і захисниць – це день, коли згадують солдат минулого та висловлюють подяку тим, хто воює зараз», – написали в Міноборони Британії.

Командувач операції «Interflex» – програма підготовки українських військових за у Великій Британії – привітався українською мовою та привітав ЗСУ з Днем захисників і захисниць.

До привітань долучилися британські військові.

«Військо, переказую вам послання до Дня захисників і захисниць України. Я в захваті від кожного солдата, командира відділення та офіцера, які пройшли навчання тут, і хочу побажати вам всього найкращого. Я сподіваюся побачити вас найближчим часом у Києві під час параду Перемоги в ознаменування відвоювання вашої країни», – сказав британський воїн.

Британці побажали українським захисникам триматися в тому ж дусі та не переставати жартувати. 

Один із військовослужбовців переконаний, що після перемоги побачить українських військових на пляжах у Криму на найбільшій пляжній вечірці в історії.

Нагадаємо, у неділю, 1 жовтня, українці вперше в нову дату відзначають День захисників і захисниць. 

Українських військових привітав і головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Теги: Велика Британія військові ЗСУ свято

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