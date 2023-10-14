З Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс з українцями – МЗС
На борту знаходиться 207 громадян України, серед яких 63 – діти
З Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту. Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, на борту знаходиться 207 громадян України, серед яких 63 – діти.
«Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців», – зазначив Ніколенко.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ вже опрацювало понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа.
Зазначалося, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з невідомих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не можуть гарантувати безпеку і відкликають цей дозвіл.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипету Каїру для участі в налаштуванні механізму евакуації українських громадян зі Смуги Гази.
9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.
13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів.
Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).
ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.
Коментарі — 0