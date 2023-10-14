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З Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс з українцями – МЗС

Діана Гасюк
glavcom.ua
З Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс з українцями – МЗС
фото: посольство України в Ізраїлі

На борту знаходиться 207 громадян України, серед яких 63 – діти

З Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак з українцями на борту. Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, на борту знаходиться 207 громадян України, серед яких 63 – діти.

«Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців», – зазначив Ніколенко.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ вже опрацювало понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа. 

Зазначалося, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з невідомих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не можуть гарантувати безпеку і відкликають цей дозвіл. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипету Каїру для участі в налаштуванні механізму евакуації українських громадян зі Смуги Гази. 

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.

Теги: Беньямін Нетаньягу військові літак Румунія армія Міноборони міністр

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