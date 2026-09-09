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Київ та область запроваджують нові правила безпеки: що зміниться з 10 вересня

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Київ та область запроваджують нові правила безпеки: що зміниться з 10 вересня
У Києві з 10 вересня змінюються правила безпеки під час повітряних тривог
фото: Unsplash

Комендантська година у Києві та області триватиме з 01:00 до 05:00

З 10 вересня у Києві та області змінюються правила безпеки під час повітряних тривог і комендантської години. Частину чинних обмежень буде послаблено, водночас будуть запроваджені нові вимоги щодо роботи громадського транспорту, метро, мостів та проведення масових заходів.

Основні зміни набувають чинності з 00:00 10 вересня. «Главком» зібрав повний перелік нововведень.

Нагадаємо, з 06:00 6 вересня у Києві діє диференційована система оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень означає дронову небезпеку. Червоний оголошують у разі масованої дронової, ракетної або ракетно-дронової загрози.

Комендантська година стане коротшою

Із 00:00 10 вересня комендантська година у столиці триватиме з 01:00 до 05:00 – її скоротять на одну годину. Відповідно на одну годину подовжиться графік роботи громадського транспорту Києва. Водночас режим роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.

Такий самий режим комендантської години з 10 вересня запровадять і в Київській області. Начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко пояснив, що рішення області синхронізували зі столицею, зокрема для того, щоб люди, які працюють у Києві, мали більше часу дістатися додому після затяжних повітряних тривог.

У Києві запускають чотири нічні автобусні маршрути

З ночі 10 вересня у Києві почнуть курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути, які з’єднають Центральний залізничний вокзал із житловими масивами столиці. Автобуси працюватимуть у період комендантської години та, зокрема, перевозитимуть пасажирів потягів, які прибувають до Києва вночі.

Нові маршрути №131-Н, №132-Н, №133-Н та №134-Н курсуватимуть із 1:00 до 5:00. Водночас автобуси з житлових масивів у напрямку вокзалу вирушатимуть раніше – відповідно до визначених графіків.

Загальний інтервал руху автобусів становитиме орієнтовно 60 хвилин. Посадка та висадка пасажирів на зупинках відбуватиметься на вимогу.

Нові автобусні маршрути охоплять різні райони столиці. Зокрема, один із них сполучатиме вокзал зі станцією метро «Дарниця», інший – зі станцією «Мінська». Ще два маршрути проходитимуть через Теремки, Голосіїв, Борщагівку, Солом’янку, Дарницю та житлові масиви на лівому березі.

Маршрут №131-Н курсуватиме між Центральним вокзалом і станцією метро «Дарниця». Автобус проходитиме через центр міста, Поділ, Троєщину, Лісовий масив, Русанівку та Дарницю, після чого повертатиметься до вокзалу.

Маршрут №132-Н з’єднає вокзал зі станцією метро «Мінська». Він проходитиме через центральну частину Києва, Сирець, Оболонь та житлові райони на північному заході столиці.

Маршрут №133-Н охопить переважно західну та південно-західну частини Києва. Він курсуватиме через Солом’янку, Голосіїв, Теремки, Борщагівку та район вулиці Тулузи.

Маршрут №134-Н забезпечить сполучення вокзалу з житловими масивами на лівому березі, зокрема через Либідську площу, міст Патона, Дарницю, Харківський масив, Позняки та район проспекту Павла Тичини.

Як працюватиме метро під час загрози

Зміни стосуватимуться перевезення пасажирів відкритими ділянками Київського метрополітену. Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська, або зелена, лінія працюватиме без обмежень. Потяги перевозитимуть пасажирів через Південний міст між лівим та правим берегами.

Під час червоного рівня загрози рух зеленою лінією здійснюватиметься на двох ділянках: «Сирець» – «Видубичі» та «Славутич» – «Червоний хутір». Святошинсько-Броварська, або червона, лінія продовжить працювати в обмеженому режимі. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою від станції «Академмістечко» до «Арсенальної».

Наземний громадський транспорт курсуватиме без обмежень. У столиці також уже працює додатковий автобусний маршрут від станції метро «Палац спорту» через «Арсенальну» до «Лісової», який дублює маршрут червоної лінії метро.

Що зміниться на мостах під час повітряної тривоги

Рух Південним мостом під час повітряної тривоги дозволять без обмежень, однак діятимуть два технологічні перекриття – на пів години після оголошення тривоги та на пів години після відбою.

Під час тривоги заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука буде закритий. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний міст працюватимуть без змін.

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході також запровадять технологічне перекриття на пів години після початку та завершення повітряної тривоги. Крім того, там змінять організацію дорожнього руху та запровадять реверсний рух.

Частину масових заходів буде заборонено

Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях. Обмеження також стосуватиметься заходів у спорудах, де немає укриттів.

Інформація про різні рівні повітряної загрози вже доступна в міському застосунку «Київ Цифровий». Під час жовтого рівня небезпеки місто продовжить надавати необхідні сервіси. Зокрема, працюватимуть центри надання адміністративних послуг та установи, що надають соціальні послуги. Заклади освіти й медицини працюватимуть за визначеними раніше протоколами безпеки.

АЗС на Київщині працюватимуть за новими правилам

Окремі рішення Ради оборони Київської області стосуються безпеки автозаправних станцій. Для АЗС мають напрацювати вимоги щодо оповіщення про небезпеку, резервного живлення, пожежної безпеки та доступу людей до найближчих укриттів. Також планується впорядкувати паркування на територіях заправок, щоб уникнути хаотичного скупчення автомобілів біля паливних резервуарів та забезпечити безперешкодний проїзд рятувальної, медичної й військової техніки.

Київ та область запроваджують нові правила безпеки: що зміниться з 10 вересня фото 1
інфографіка з Facebook-сторінки Олександра Кучерявого

Нагадаємо, Київ також готується до можливих тривалих відключень електроенергії в осінньо-зимовий період. У столиці формують резерви продуктів і питної води для надзвичайних ситуацій. Місто вже має запаси основних груп продовольчих товарів, а також планує закупити ще 20 тис. продовольчих наборів. За підтримки благодійних і громадських організацій у разі потреби можна буде організувати гаряче харчування для 25 тис. людей.

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Теги: Київ тривога правила комендантська година правила безпеки транспорт АЗС Київщина метро громадський транспорт обмеження

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