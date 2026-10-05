У Святошинському районі Києва зіткнулися дві маршрутки: серед постраждалих – дитина

Аварія сталася на вулиці Симиренка

У Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршрутних автобусів. Унаслідок зіткнення травми отримали троє пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Аварія сталася в понеділок, 5 жовтня, близько 11:30 на вулиці Симиренка.

За попередньою інформацією правоохоронців, унаслідок ДТП постраждали троє людей, зокрема одна дитина. Усім потерпілим медики надають необхідну допомогу, інформація щодо ступеня тяжкості їхніх травм уточнюється.

Травмованим надали медичну допомогу, про їх стан не повідомляється фото: Національна поліція України

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку поліції, патрульні та бригади швидкої допомоги. Обставини та причини зіткнення встановлюються.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з вини нетверезого керманича. Водій легковика збив пішохідку на нерегульованому переході. За даними слідчих, 51-річний водій автомобіля KIA допустив наїзд на 50-річну киянку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.