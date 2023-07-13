Музика, книги та вистави. Київрада наклала мораторій на російськомовний контент

Мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Таке рішення було прийнято сьогодні, 13 липня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 71 депутатом, передає пресслужба.

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За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

Відтепер фактично заборонено публічне висвітлення та демонстрація російськомовних товарів та послуг:

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книги;

художні альбоми;

аудіовізуальні твори;

музичні звукозаписи;

вироби художніх промислів;

театральні та циркові вистави;

концерти культурно-освітні послуги.

«Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці», – зазначив Васильчук.

Депутат додав, що крім цього мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, протягом 2014-2023 років було перейменовано 561 із 2845 вулиць, провулків, проспектів, бульварів, які є у Києві. З них 186 змінили назву у рамках декомунізації, 313 в рамках дерусифікації, перейменовано також три станції метро.