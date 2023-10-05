Як тепер оплачувати проїзд у громадському транспорті Києва: детальне роз'яснення

Правила і можливості оплати проїзду у громадському транспорті столиці не змінюються: змінюється лише час списання коштів з банківської картки за проїзд

З 4 жовтня у столичному громадському транспорті при сплаті за проїзд банківською карткою кошти списуватимуть не одразу, а об’єднуючі платежі за кожні дві поїздки. Київська міська державна адміністрація пояснила мету такого нововведення та повідомила, як тепер здійснюється оплата в різних видах громадського транспорту.

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Як зазначає Київрада, правила і можливості оплати проїзду у громадському транспорті столиці не змінюються: змінюється лише час списання коштів з банківської картки за проїзд. Там пояснили, що мова не йде про зміну способів оплати, підвищення вартості проїзду або списання вдвічі більше коштів за нездійснені поїздки. Це суто технічне рішення, яке дозволить місту зекономити на оплаті транзакцій.

«Усі правила і можливості оплати проїзду лишаються, як і були. Єдина зміна – час, коли ви побачите зняття коштів із картки. Задля економії система буде чекати, поки пасажир здійснить другу поїздку, щоб списати плату об’єднаним платежем. Або ж спише кошти ввечері. Адже з кожної транзакції, при сплаті банківською карткою, береться фіксована комісія. А таке об’єднання оптимізує ці транзакції», – пояснили у Департамент інформаційно–комунікаційних технологій.

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Як діє оплата

Кошти з картки тепер не списуються за кожну поїздку окремо – в один платіж об'єднуються одразу дві, які пасажир здійснить упродовж дня. Якщо пасажир здійснив лише одну поїздку за день – кошти за цю поїздку спишуться ввечері, після 21:00. Якщо друга поїздка відбувається після 22:00, система протягом наступного дня буде чекати на ще одну поїздку, щоб списати кошти за дві одразу. І якщо не дочекається – спише гроші знову після 21:00.

Оплата діятиме так:

перша поїздка – система не знімає кошти.

друга поїздка – система знімає гроші за першу і другу.

третя поїздка – система не знімає кошти.

четверта – система знімає гроші за третю і четверту тощо.

Як засвідчити, що проїзд оплачений

Фахівці наголошують, що зміни часу списання платежів ніяк не вплинуть на перевірку оплати проїзду, та роз’яснюють, як засвідчити контролеру те, що проїзд оплачений. Так, якщо ви оплатили проїзд пластиковою банківською карткою, назвіть контролеру чотири останні цифри номера картки (і тільки їх!). Якщо проїзд оплачено через Apple або Google Pay, назвіть чотири останні цифри карти віртуального номера, яка була використана в Гаманці. Також можна повторно піднести банківську картку чи смартфон, із якого оплатили проїзд до валідатора – валідатор покаже, що проїзд сплачено. Нагадаємо також – якщо ви оплатили проїзд QR–квитком або пластиковою транспортною картою, контролер їх просто просканує своїм зчитувальним пристроєм.

Наголосимо, що підтвердженням оплати проїзду карткою є лише знаходження її номера в базі валідацій. Це перевіряється повторним прикладанням банківської картки або пристрою NFC до валідатора, або через пошук контролером номера картки в базі. При цьому вам не потрібно відкривати банківський додаток або показувати SMS для підтвердження оплати.

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«Повідомлення про списання грошей завжди могло надходити з певною затримкою і не є обов’язковим доказом для контролера. Усі контролери попереджені про зміни часу списання. Якщо контролер вимагає банківську виписку або SMS про списання, необхідно звертатися зі скаргою на гарячу лінію «Київпастрансу»: 0–800–504–411», – коментують фахівці Департаменту інформаційно–комунікаційних технологій.

Метро

Запровадження змін в метро буде поступовим. Першою станцією, а точніше першим турнікетом, де стягнення коштів буде оптимізовуватись, стала станція «Площа Українських Героїв» (колишня «Льва Толстого»). Згодом до цієї системи підключать більше турнікетів. А поки більшість із них буде списувати кошти після кожної поїздки.

У метро, як і раніше, можна сплати банківською карткою одразу за кількох людей. Така можливість була реалізована з початку впровадження оплати банківською карткою за проїзд і залишається незмінною.

Наземний транспорт

Так як можливість оплати банківською карткою в наземному транспорті з’явилася не так давно, то безпосередньо в салоні тролейбусу. автобусу чи трамваю сплатити можна лише за одну поїздку. Якщо є необхідність оплатити ще за когось – потрібно скористатися транспортною картою з поїздками або QR–квитком, який можна придбати в додатку «Київ Цифровий». Застосунок дозволяє одночасне придбання будь–якої кількості квитків. Еожен придбаний квиток має бути провалідований. Тобто, якщо ви їдете утрьох – проскануйте QR–код кожного з трьох придбаних квитків на валідаторі. Валідатор має зреагувати сповіщенням «квиток дійсний».

«Одне з поширених питань, які нам ставлять – чи зможе пасажир проїхати у транспорті, якщо на банківській картці відсутні гроші під час першої валідації? Відповідаємо – так, але в такому випадку баланс на картці піде в мінус, і система спише кошти, як тільки гроші з’являться на картці», – також пояснили спеціалісти Департаменту.

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Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом.

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня. Киянам ж таке нововведення не дуже припало до душі.