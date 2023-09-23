Прем’єр Румунії незабаром відвідає Київ

Прем’єр Румунії приїде до Києва для завершення перемовин щодо експорту українського зерна

Румунській прем'єр-міністр Марчел Чолаку оголосив, що поїде до Києва, щоб завершити переговори щодо експорту українського зерна до Румунії. Про це повідомило румунське видання Digi24.

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«У мене буде поїздка з кількома міністрами до Києва, коли я думаю, що ми завершимо всі дискусії щодо експорту на територію Румунії», – заявив Чолаку.

За словами прем’єр-міністра, він щодня спілкується зі своїм українським колегою та Єврокомісією. Він розповів, що так само румунські міністр сільського господарства та міністр економіки ведуть діалог з українськими урядовцями.

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Глава уряду також розповів про подвійну систему ліцензування експорту українського зерна.

«Ми збираємося за ці 30 днів зробити меморандум і подвійну систему ліцензування як на території України, так і на території Румунії. Дійсно, експорт на територію Румунії через посередників і трейдерів неможливий. Буде безпосередньо до переробників, якщо вони захочуть імпортувати з України», – розповів Чолаку.

Нагадаємо, що Україна та Румунія планують спільно розробити механізм контролю над експортом зерна, який сприятиме захисту румунських фермерів. Така робота триватиме найближчих 30 днів.

До слова, Румунія планує заборонити імпорт іншої сільгосппродукції, крім зернових. Наступні 30 днів українське зерно в будь-якому разі не постачатиметься до країни.

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Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.