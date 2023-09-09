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У Києві чоловік з ножем напав на двох дітей: є постраждалий

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві чоловік з ножем напав на двох дітей: є постраждалий
Зловмисника, який напав на двох дітей, розшукує поліція
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок інциденту одного з постраждалих хлопчиків госпіталізували

У столиці чоловік із ножем напав на двох дітей, одного з яких він поранив. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними правоохоронців, 9 вересня близько 17:00 години на вулиці Мілютенка двоє хлопчиків 10 і 11 років намагалися звести намет. У той самий час до них підійшов невідомий чоловік та запропонував допомогу.

Після того як діти відмовилися, зловмисник напав на них. Зокрема, одному хлопцеві він порвав футболку, а іншому – завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували.

Наразі вживаються заходи щодо затримання зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

Нагадаємо, у німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України нібито через те, що вони говорили українською. Проте згодом німецька поліція не знайшла підтвердження історії про напад чоловіка на 10-річного українця в Нижній Саксонії. Свої травми дитина отримала при дещо інших обставинах, ніж повідомлялося спочатку.

Теги: Київ діти напад

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