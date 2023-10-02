Київський метрополітен змінив інтервал руху поїздів

Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні шість-сім хвилин

Середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 2:30-3 хвилини

Інтервали між поїздами столичного метрополітену з 2 жовтня буде зменшено в години пік та в міжпіковий час. Про це повідомила пресслужба київського метрополітену.

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Середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 2:30-3 хвилини, у міжпіковий час очікування поїзда складе 5-5:30 хвилин.

Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні шість-сім хвилин.

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«Зміни у графіку руху поїздів дозволять забезпечити більш комфортну поїздку для пасажирів, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять понад 800 тис., а у вихідні дні – понад 500 тис. Однак зазначимо, це все досить низький показник для інфраструктури київського метрополітену», – йдеться у повідомленні.

Під час оголошення повітряної тривоги рух поїздів, як і раніше, здійснюватиметься лише на підземних ділянках, а на наземній – призупинятиметься. Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.

Нагадаємо, з 26 березня роботу столичного метро продовжено на 1 годину.

До слова, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн киянина, який залицявся до жінки у метро.