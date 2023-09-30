На території Лаври розконсервували старовинний пам’ятник (фото)

Пам’ятник Костянтину Іпсіланті був законсервований у березні 2022 року

Пам’ятник Костянтину Іпсіланті законсервували згідно з програмою ЮНЕСКО на початку повномасштабної війни

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відкрили після консервації пам’ятник відомому грецькому громадському діячеві, учаснику національно-визвольного руху грецького народу князю Костянтину Іпсіланті. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

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Співробітники заповідника провели заходи з консервації надгробного пам’ятника Костянтину Іпсіланті, що був створений у 1818 році, 21 березня 2022 року

Метою заходу було створення захисної конструкції для захисту пам’ятника Державної частини музейного фонду України від осколків та вибухових хвиль на період воєнного стану.

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Хрест обмотували спеціальною реставраційною, а потім захисною плівкою. Так само зробили й з фігурою. Обидва елементи обмотані мінеральною ватою і знов плівкою. Всього чотири шари своєрідних «пелюшок» захищали сам пам’ятник.

«Труну» та постамент (цоколь) обклали плитами з мінеральної вати та скріпили між собою та обмотали плівкою.

А далі створили з OSB-плит каркас, а після монтажу, по периметру, каркас обтягнули гідробар’єром.

На останньому етапі каркас накрили металевими щитами профнастилу. Був і дах, зроблений під невеликим кутом по вісі північ-південь для стоку води.

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До слова, пам’ятник не зажди був на території Києво-Печерської лаври.

До 1934 року він знаходився над похованням князя в Георгіївській церкві, що біля Софії Київської. А після знищення Георгіївської церкви більшовицькою владою, надгробок у 1935 році встановили в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

У листопаді 1941 він опинився під руїнами підірваного храму і лише через 13 років був віднайдений зі значними втратами.

У 1996–1997 рр. фахівці Центру реставрації та експертизи Києво-Печерського заповідника за фінансової допомоги Всегрецької спілки понтійських офіцерів імені Олександра Іпсиланті здійснили реставраційні роботи й у 1997 відроджений пам’ятник урочисто відкрили.