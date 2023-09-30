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На території Лаври розконсервували старовинний пам’ятник (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На території Лаври розконсервували старовинний пам’ятник (фото)
Пам’ятник Костянтину Іпсіланті був законсервований у березні 2022 року
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Пам’ятник Костянтину Іпсіланті законсервували згідно з програмою ЮНЕСКО на початку повномасштабної війни

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відкрили після консервації пам’ятник відомому грецькому громадському діячеві, учаснику національно-визвольного руху грецького народу князю Костянтину Іпсіланті. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Співробітники заповідника провели заходи з консервації надгробного пам’ятника Костянтину Іпсіланті, що був створений у 1818 році, 21 березня 2022 року

Метою заходу було створення захисної конструкції для захисту пам’ятника Державної частини музейного фонду України від осколків та вибухових хвиль на період воєнного стану.

Хрест обмотували спеціальною реставраційною, а потім захисною плівкою. Так само зробили й з фігурою. Обидва елементи обмотані мінеральною ватою і знов плівкою. Всього чотири шари своєрідних «пелюшок» захищали сам пам’ятник.

«Труну» та постамент (цоколь) обклали плитами з мінеральної вати та скріпили між собою та обмотали плівкою.

А далі створили з OSB-плит каркас, а після монтажу, по периметру, каркас обтягнули гідробар’єром.

На останньому етапі каркас накрили металевими щитами профнастилу. Був і дах, зроблений під невеликим кутом по вісі північ-південь для стоку води.

5 фото
На весь екран

До слова, пам’ятник не зажди був на території Києво-Печерської лаври.

До 1934 року він знаходився над похованням князя в Георгіївській церкві, що біля Софії Київської. А після знищення Георгіївської церкви більшовицькою владою, надгробок у 1935 році встановили в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

У листопаді 1941 він опинився під руїнами підірваного храму і лише через 13 років був віднайдений зі значними втратами.

У 1996–1997 рр. фахівці Центру реставрації та експертизи Києво-Печерського заповідника за фінансової допомоги Всегрецької спілки понтійських офіцерів імені Олександра Іпсиланті здійснили реставраційні роботи й у 1997 відроджений пам’ятник урочисто відкрили.

Теги: Київ війна пам'ятник Києво-Печерська лавра

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