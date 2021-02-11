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    Кличко закликав Київраду виділити 140 млн грн на вакцинацію

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    Мер Києва Віталій Кличко закликав Київраду ухвалити важливе для міста рішення - Кличко закликав Київраду виділити 140 млн грн на вакцинацію
    Мер Києва Віталій Кличко закликав Київраду ухвалити важливе для міста рішення
    Фото: пресслужба мера Києва

    Для виділення коштів на вакцинацію Київрада має внести зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки

    Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради підтримати рішення про виділення 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу у столиці. Про це він заявив під час відкриття засідання Київради.

    «Ми повинні внести зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки і виділити 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці. Ми повинні упередити масове поширення хвороби, захистити, насамперед, уразливі категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста! І міська влада все для цього робить!» – сказав він.

    Мер Києва повідомив, що керівникам столичних закладів охорони здоров’я доручено створити стаціонарні пункти щеплення та мобільні виїзні бригади. І вони працюють над цим.

    Уже майже готові і списки тих киян, кого потрібно вакцинувати в першу чергу.

    «Ми розраховуємо найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини. Тобто, столиця зможе зробити щеплення загалом пів мільйону найуразливіших категорій киян. Це, насамперед, - лікарі, працівники соціальних служб, сфери освіти, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури, люди похилого віку. Вакцину Київ планує закупити напряму – у виробника», – наголосив мер столиці.

    Кличко зауважив, що переговори відбуваються непросто. Адже сьогодні в світі дефіцит вакцини, виробники не встигають виготовляти її в законтрактованих обсягах.

    За словами мера Києва, він використовує свої іноземні контакти та зв'язки, всі можливі варіанти для того, щоб забезпечити киян вакциною. 

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада кияни вакцинація коронавірус
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