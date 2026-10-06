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Київщина: графіки відключення світла 6 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Київщина: графіки відключення світла 6 жовтня 2026 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Обмеження електропостачання запроваджено за командою «Укренерго»

Сьогодні, 6 жовтня, у Київській області застосовано графіки погодинних відключень електроенергії. Відповідне розпорядження надало «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень запроваджено через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Обмеження необхідні для того, щоб уникнути перевантаження енергетичного обладнання.

Графіки відключення світла на Київщині 6 жовтня 2026 року

  • черга 1.1 – з 17:00 до 20:30;
  • черга 1.2 – з 17:00 до 20:30;
  • черга 3.1 – з 20:00 до 24:00;
  • черга 3.2 – з 20:00 до 24:00;
  • черга 5.1 – з 15:00 до 17:30;
  • черга 5.2 – з 15:00 до 17:30.

Для споживачів черг 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 6.1 та 6.2 відключення 6 жовтня наразі не передбачені – електроенергія має бути протягом усього дня.

Київщина: графіки відключення світла 6 жовтня 2026 року фото 1
фото: ДТЕК
Київщина: графіки відключення світла 6 жовтня 2026 року фото 2
фото: ДТЕК

Раніше в «Укренерго» повідомили, що 6 жовтня у частині регіонів України графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 15:00 до кінця доби. Обсяг обмежень становитиме до однієї черги.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Жителям Київщини радять стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах енергетичних компаній.

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Теги: енергетика Укренерго

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