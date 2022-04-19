Окупанти 17 разів трощили Лозову ракетами: зруйновано понад 200 будинків

Мешканців продовжують забезпечувати всім необхідним

Російські загарбники з початку війни завдали по Лозівській громаді 17 ракетних ударів. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, на території громади внаслідок ударів зруйновано понад 200 будинків.

Наразі керівництво громади проводить облік усіх пошкоджень та визначає першочерговість відновлювальних робіт.

Синєгубов зазначив, що мешканців продовжують забезпечувати всім необхідним.

«Громада забезпечена гуманітарними наборами, медикаментами, усім необхідним для вимушено переселених осіб. Регулярно з обласного штабу надсилаємо допомогу», – розповів голова ОВА.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації додав, що мешканцям Лозівської громади рекомендується тимчасово виїхати у безпечніші місця, оскільки на цих територіях прогнозують розгортання бойових дій.

Відомо, що Лозова – великий залізничний вузол у Харківській області на шляху з Донбасу до центру України. До війни населення міста становило до 70 тисяч людей.

Нагадаємо, кілька днів тому мер Лозової Сергій Зеленський закликав мешканців терміново евакуюватися. Він зазначив, що місту загрожує не наземна операція, а бомби та ракети.