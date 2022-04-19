Знищена «Москва». Чорноморський флот Росії заговорив про великі втрати

Загалом на судні перебувало близько 500 осіб

На затопленому ракетному крейсері Чорноморського флоту РФ «Москва» офіційно визнано загиблими 37 членів екіпажу, тіла яких доставили до Севастополя. Про це повідомляє «Медуза», посилаючись на джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Росії.

Ще близько ста людей, за даними співрозмовника видання, поранено. Точна кількість зниклих безвісти невідома. Загалом на судні перебувало близько 500 осіб, уточнив співрозмовник видання.

Офіційно міноборони РФ не повідомляло про загиблих членів екіпажу «Москви», заявляючи, що екіпаж крейсера було евакуйовано «в повному складі». Проте на церемонії прощання з кораблем, що відбулася у Севастополі 15 квітня, журналісти помітили жалобну стрічку з написом «Кораблю та морякам».

До слова, у новинах на пропагандистському Першому каналі заявили, що втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера «Москва» немає. Раніше солдат, якому вдалося вижити, розповів матері, що на кораблі загинуло приблизно 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених.

Незважаючи на те, що міноборони РФ та російські ЗМІ замовчують кількість загиблих на крейсері «Москва», росіяни у соцмережах масово скаржаться, що їхні родичі, які проходили службу на кораблі, вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.