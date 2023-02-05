Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото)

У неділю, 5 лютого, в Києві та столичному регіоні триває снігопад.

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Наразі столичні вулиці протиожеледними матеріалами обробляють 108 одиниць техніки «Київавтодору». Також працюють понад 160 осіб у складі 23 бригад із ручного прибирання корпорації, інформує КМДА.

Дороги Київщини також чистяться від снігу та обробляються протиожеледними сумішами, повідомляє Київська ОВА.

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На ранок 5 лютого над подоланням наслідків негоди працює 84 одиниці техніки. Загалом до робіт залучено 118 працівників.

Вже використано 2174 тонни піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна.

фото: Київська ОВА

фото: Київська ОВА

На автомобільних дорогах триває чергування інженерно-технічних працівників, механізаторів та водіїв.

Влада Києва та області закликає водіїв бути обачними на дорогах, а пішоходів – користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби.