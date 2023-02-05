Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото)
Дороги обробляються протиожеледними засобами
фото: Київська ОВА

У неділю, 5 лютого, в Києві та столичному регіоні триває снігопад.

Наразі столичні вулиці протиожеледними матеріалами обробляють 108 одиниць техніки «Київавтодору». Також працюють понад 160 осіб у складі 23 бригад із ручного прибирання корпорації, інформує КМДА.

Дороги Київщини також чистяться від снігу та обробляються протиожеледними сумішами, повідомляє Київська ОВА.

На ранок 5 лютого над подоланням наслідків негоди працює 84 одиниці техніки. Загалом до робіт залучено 118 працівників.

Вже використано 2174 тонни піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки дорожнього полотна.

Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото) фото 1
фото: Київська ОВА
Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото) фото 2
фото: Київська ОВА

На автомобільних дорогах триває чергування інженерно-технічних працівників, механізаторів та водіїв.

Влада Києва та області закликає водіїв бути обачними на дорогах, а пішоходів – користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби.

Теги: снігопад Київ Київщина дороги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото)
Київщину засипає снігом: яка ситуація на дорогах столиці та області (фото)
Участь у НАТО та допомога Києву: Кличко зустрівся з президенткою Парламентської асамблеї (фото)
Участь у НАТО та допомога Києву: Кличко зустрівся з президенткою Парламентської асамблеї (фото)
У Києві перекинулася «швидка»: є постраждалий (відео)
У Києві перекинулася «швидка»: є постраждалий (відео)
Урсула фон дер Ляєн розповіла, як її застала повітряна тривога у Києві
Урсула фон дер Ляєн розповіла, як її застала повітряна тривога у Києві
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
На Київщині розпочато набір добровольців для зміцнення сил під час наступу
На Київщині розпочато набір добровольців для зміцнення сил під час наступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7360
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
6106
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
5593
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
5590
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту