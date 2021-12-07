Київська митниця вилучила 2 тонни китайських товарів під елітними брендами (фото)

Товар направлявся на адресу підприємства на Київщині

Київські митники виявили три партії товару з Китаю, більшість якого не була задекларована, або ж асортимент взагалі не відповідав заявленому в митній декларації. А це 13,5 тисяч одиниць (близько 2 тонн) одягу, взуття, сумок, парасольок, годинників, мобільних аксесуарів тощо з логотипами Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta, Prada, Fendi, Christian Dior, Balenciaga, Crocs, Adidas, Cartier, Tissot, Hublot, Apple та багатьох інших. Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

Товари, задекларовані як аксесуари для мобільних телефонів, одяг та взуття китайського виробництва, надійшли з КНР на адресу підприємства з Київщини. Загальна вага товару становила майже 3,5 тонни, а вартість – близько $15 тис.

Під час митного оформлення співробітники митниці провели повний огляд вантажів та встановили, що у двох партіях підприємцями задекларовано лише половину товарів, а решта – в документах не фігурує. Асортимент товарів в третій партії взагалі не збігається з відомостями, зазначеними в документах.

Наразі, у кожному випадку складено протокол про порушення митних правил за статтями 472 Митного кодексу України (недекларування) та 483 Митного кодексу України (приховування від митного контролю).

Митники вилучили понад:

1 тис. пар взуття,

197 сумок, рюкзаків та гаманців,

74 елітних годинники,

близько 7 тис. зарядних пристроїв, навушників, акумуляторів до мобільних телефонів.

Матеріали справ митниця скерує до суду.

Вартість вилученого буде визначена згодом.

Як повідомлялося, нещодавно київські митники виявили незаконне пересилання виробів з натурального хутра норки в міжнародному поштовому відправленні.