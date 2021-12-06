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    У «Борисполі» митники вилучили в туристів пігулки з прекурсорами (фото)

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    Таблетки &laquo;1,2,3&raquo; та &laquo;Congestal&raquo; виявили митники у валізах двох пасажирів&nbsp; - У «Борисполі» митники вилучили в туристів пігулки з прекурсорами (фото)
    Таблетки «1,2,3» та «Congestal» виявили митники у валізах двох пасажирів 
    фото: Київська митниця

    Громадяни України поверталися з відпочинку в Єгипті із забороненими препаратами

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники Київської митниці під час митного контролю виявили у двох українців, які поверталися додому з Єгипту, таблетки з прекурсорами, обіг яких в Україні обмежений. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Чоловік та жінка прилетіли з курортних міст Шарм-ель-Шейх та Хургада. Для проходження митного контролю авіапасажири обрали спрощену систему «зелений коридор», чим заявили, що у них відсутні товари, на які встановлено обмеження або заборони.

    360 таблеток «1,2,3» та «Congestal» виявили митники у валізах пасажирів під час вибіркового митного контролю. Ці препарати містять в своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю.

    Рецептів на переміщувані лікарські засоби ні чоловік, ні жінка не мали.

    Стосовно порушників складено адмінпротоколи за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленого коридору»).

    Таблетки вилучено.

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    У «Борисполі» митники вилучили в туристів пігулки з прекурсорами (фото)
    У «Борисполі» митники вилучили в туристів пігулки з прекурсорами (фото)
    фото: Київська митниця

    Як повідомлялося, в листопаді в аеропорту «Бориспіль» Київською митницею у співпраці з СБУ та прикордонниками зафіксовано порушення митних правил – переміщення 2,4 тис. таблеток з прекурсорами 37-річною українкою-кур’єркою, яка поверталася з відпочинку з Шарм-ель-Шейха.

    У жовтні в «Борисполі» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин. У валізах двох кур'єрок було виявлено 400 тис. пігулок. Вартість вилученого препарату за цінами «чорного ринку» становить близько 12 млн грн.

    Теги: митниця Аеропорт Бориспіль Київщина ліки
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    У «Борисполі» митники вилучили в туристів пігулки з прекурсорами (фото)