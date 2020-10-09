У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Панно «Місто на семи горбах» демонтували Фото: Олексій Краєвський, Facebook

Керівництво готелю заявило, що шукає «спадкоємця даного шедевру»

У фоє київського готелю «Турист» демонтували горельєфне керамічне панно «Місто на семи горбах», створене 1986 року Галиною Севрук.

Про це повідомив Олексій Краєвський у Facebook.

«Сьогодні це панно розбите (розібрано, за твердженням керівника готельного комплексу). Осколки (демонтовані частини) вивезені на тачці… Зараз там гола стіна… Прибиральниці все вимили», – написав він.

Після демонтажу панно залишилась гола стіна. Фото: Олексій Краєвський

Директор готелю Віталій Драган запевнив, що панно зняли «спеціалісти у даній сфері», і що усі фрагменти збережені «на 100%». Водночас він заявив, що керівництво готелю шукає «спадкоємця даного шедевру».

На панно зображені княгиня Ольга та князь Ярослав з донькою Анною – королевою Франції, птах Сирин та герої стародавньої історії Києва.

За спогадами авторки Галини Севрук, якій зараз 91 рік, панно почали створювати 1980 року, а монтувати у фоє готелю «Турист» – вже 1986-го. Монтаж був дуже складним, деталі переставляли по кілька разів. Це була остання монументальна робота художниці.

Модерністський 25-поверховий готель «Турист» розташовано біля станції метро «Лівобережна».

Як повідомлялося, найближчим часом у Києві планують модернізувати Центральний автовокзал. Автори проєкту обіцяють зберегти панно Ади Рибачук та Володимира Мельніченка.

Джерело: Хмарочос