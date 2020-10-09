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    У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)

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    Панно &laquo;Місто на семи горбах&raquo; демонтували - У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)
    Панно «Місто на семи горбах» демонтували
    Фото: Олексій Краєвський, Facebook

    Керівництво готелю заявило, що шукає «спадкоємця даного шедевру»

    У фоє київського готелю «Турист» демонтували горельєфне керамічне панно «Місто на семи горбах», створене 1986 року Галиною Севрук.

    Про це повідомив Олексій Краєвський у Facebook.

    «Сьогодні це панно розбите (розібрано, за твердженням керівника готельного комплексу). Осколки (демонтовані частини) вивезені на тачці… Зараз там гола стіна… Прибиральниці все вимили», – написав він.

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    Після демонтажу панно залишилась гола стіна. Фото: Олексій Краєвський

    Директор готелю Віталій Драган запевнив, що панно зняли «спеціалісти у даній сфері», і що усі фрагменти збережені «на 100%». Водночас він заявив, що керівництво готелю шукає «спадкоємця даного шедевру».

    На панно зображені княгиня Ольга та князь Ярослав з донькою Анною – королевою Франції, птах Сирин та герої стародавньої історії Києва.

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    У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)
    У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)
    У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)
    У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)
    У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)
    У столичному готелі демонтували керамічне панно з історією Києва (фото)

    За спогадами авторки Галини Севрук, якій зараз 91 рік, панно почали створювати 1980 року, а монтувати у фоє готелю «Турист» – вже 1986-го. Монтаж був дуже складним, деталі переставляли по кілька разів. Це була остання монументальна робота художниці.

    Модерністський 25-поверховий готель «Турист» розташовано біля станції метро «Лівобережна».

    Як повідомлялося, найближчим часом у Києві планують модернізувати Центральний автовокзал. Автори проєкту обіцяють зберегти панно Ади Рибачук та Володимира Мельніченка.

    Джерело: Хмарочос

    Київ мистецтво готель архітектура
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