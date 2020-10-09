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    Новини

    У суботу київська підземка змінить режим роботи

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    На три станції метро буде обмежено вхід пасажирів - У суботу київська підземка змінить режим роботи
    На три станції метро буде обмежено вхід пасажирів

    Особливий режим роботи метро пов'язаний із футбольним матчем

    У ніч з 10 на 11 жовтня роботу столичного метро буде подовжено на 1 годину. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    10 жовтня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини можливі деякі зміни у роботі метро.

    Так, перед початком матчу та з 23:30 можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій:

    • «Олімпійська»,
    • «Палац спорту»,
    • «Площа Льва Толстого».
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    Нагадаємо, Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.

    Зокрема, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ метро НСК «Олімпійський»
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