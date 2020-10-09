У суботу київська підземка змінить режим роботи
Особливий режим роботи метро пов'язаний із футбольним матчем
У ніч з 10 на 11 жовтня роботу столичного метро буде подовжено на 1 годину. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
10 жовтня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини можливі деякі зміни у роботі метро.
Так, перед початком матчу та з 23:30 можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій:
- «Олімпійська»,
- «Палац спорту»,
- «Площа Льва Толстого».
Нагадаємо, Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.
Зокрема, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини.