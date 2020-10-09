У суботу київська підземка змінить режим роботи



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На три станції метро буде обмежено вхід пасажирів

Особливий режим роботи метро пов'язаний із футбольним матчем

У ніч з 10 на 11 жовтня роботу столичного метро буде подовжено на 1 годину. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

10 жовтня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини можливі деякі зміни у роботі метро.

Так, перед початком матчу та з 23:30 можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій:

«Олімпійська»,

«Палац спорту»,

«Площа Льва Толстого».

Нагадаємо, Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Зокрема, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини.